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影／南投女童遭遊樂設施割喉 竟是貼心設計肇禍
南投埔里福興溫泉親水公園傳有孩童遭遊戲滑軌的鐵線「割喉」，縣府及民代今現勘確認，該滑軌貼心設有復歸裝置，座椅可自動回到出發點，部分孩童疑不了解該功能且不耐久候，快速拉扯導致該裝置鐵線滑脫釀傷，現已拆除並研議改善。
名間鄉親子生態公園前年啟用後獲好評，縣府去年再於埔里、竹山及草屯興建遊憩設施，其中埔里福興溫泉親水共融公園上月初完成驗收，同月底開放試營運；竹山竹夢親子公園、草屯共融運動公園加速興建，預計明年元月初、3月底完工。
未料，埔里親水共融公園開放使用還沒滿1個月就傳出有孩童受傷，當地袁姓家長網路社團反映，並向縣議員陳宜君陳情指出，昨天帶孩子去該公園玩，但遊憩設施中的滑軌的鐵線竟然會鬆脫，導致小朋友的脖子和手被鐵線劃傷，相當危險。
縣議員陳宜君今會同縣府建設處、風景區管理所等會勘，建設處營繕工程科表示，初步調查，該滑軌有自動復歸功能，讓座椅自動回到出發點，孩童可能不太了解，又想讓座椅快點回到出發點，頻繁拉扯導致該裝置鐵線滑脫損壞，將研議改善。
經縣府及民代評估後，決定先拆除該裝置，改為手動復歸，陳宜君說，原本的貼心設計因現場未清楚標示，加上不當使用，反造成傷害，基於安全評估應先拆除，標示牌上也應敘明24小時專線，讓民眾可馬上反應，管理單位也才能立刻處置。
南投縣風景管理區所則表示，該親水共融公園尚在試營運，後續將依議員建議加強標示牌、監視器、遮陰設施等，並強化每日巡查，有發現設施損害就會立刻封鎖及通報修繕；另，園區也有投保公共意外險，也將對受傷孩童啟動保險機制。
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