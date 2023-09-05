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中市修法公有充電車格全面收費 停車費繳納期限改14天

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市公有充電停車格，修改自治條例後將全面收費。圖／交通局提供
台中市公有充電停車格，修改自治條例後將全面收費。圖／交通局提供

台中市政府今在市政會議審議通過「台中市公有停車場收費自治條例」部分條文修正草案，如台中市議會通過，公有停車格原本免費的電動車格將全面收費。

現行條文規定，行車執照燃料種類欄登記為電能的汽、機車，另貼有交通局核發的停車證，均免收停車費

台中市過去為鼓勵使用電動車，公有停車場停車免費。但不斷有反映車位周轉率低，市府自7月1日起，全市路外收費停車場的充電車格陸續納入收費管理。

交通局提案修正自治條例後，全市231席充電車格收費，採第1小時20元，第2小時起每小時40元累進收費制，各式證件及車種含月票車，依公告費率收費，未來視使用率滾動檢討費率。充電車格以外的公有停車格，電動車停車目前仍免費。

交通局長葉昭甫說，截至7月底，台中電動車有6718輛、機車9萬2748輛，市府推動一定比率電動車停格位，也須顧及非電動車停車需求。

另葉昭甫表示，現行規定停車費繳費期限30天，因期限過長，導致民眾忘繳，徒增後續催繳作業行政費用及民眾支出，草案也將期限減至14天。

台中市 停車場 停車費

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