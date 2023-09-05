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公共自行車系統進駐彰化平原 今啟用學生立即喊再增設

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮今天啟用第五個公共自行車MOOVO系統，5個站點有3個設在學校，學生是最大受益族群。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮今天啟用第五個公共自行車MOOVO系統，5個站點有3個設在學校，學生是最大受益族群。記者簡慧珍／攝影

彰化縣公共自行車MOOVO進駐溪湖鎮，今天在國立溪湖高中舉行啟用典禮，目前全鎮放置50輛公共自行車，即日起遊客與學生可騎乘往來車站、學校、溪湖糖廠之間，未來視需求增加車輛和站點。

彰化縣公共自行車原來只在彰化市、員林市和鹿港鎮，今年走出縣轄市與觀光旅遊區，先在全縣第三大市鎮的和美鎮建置，今天起位在彰化平原的第五大市鎮溪湖也有市區公共自行車系統，縣長王惠美、溪湖高中校長李明昭、鎮長何炳樺及縣議員陳玉姬、洪本成、劉珊伶，及鎮民代表、里長30多人，歡喜啟動溪湖鎮MOOVO。

王惠美表示，去年校長會議國立溪湖高中校長李明昭爭取設置公共自行車給學生騎乘，縣政府研議並找地點，獲溪湖鎮公所全力配合，在溪湖市區的第一市場、溪湖國中、縣立成功高中和國立溪湖高中設站，第一市場的對面即是員林客運總站，方便通學通勤，溪湖糖廠也有站點直達溪州公園，遊客可來回溪湖、溪州觀光。

溪湖高中校長李明昭說，溪湖高中與溪湖市區有一點距離，學生出入不方便，他剛調任溪高校長就想解決通學問題，向縣政府和溪湖鎮公所提案獲善意回應，今天啟用公共自行車系統一後，沒學校交通車的日子，學生可從員客總站騎MOOVO上下學。

張姓和陳姓高二生都表示，學校設置公共自行車站，不但上下學方便，住宿生要外出買晚餐也方便，相信MOOVO會廣受學生歡迎和使用，如果現有車輛不夠，他們會向學校反映爭取多一些公共自行車。

國立溪湖高中放置15輛公共自行車，縣長王惠美說，若不夠用，再視需求增加。縣政府交通處表示，公共自行車很搶手，田中、二林、社頭等多個鄉鎮爭取，有火車站、觀光資源較豐富的鄉鎮列入優先建置考慮。

彰化縣政府今天在國立溪湖高中啟用自行車MOOVO系統。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今天在國立溪湖高中啟用自行車MOOVO系統。記者簡慧珍／攝影

自行車 王惠美

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