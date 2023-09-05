集集率先推動路邊停車收費 9月24日正式開始假日收費模式

南投縣政府推動路邊停車收費政策，初步選定集集鎮率先試辦周休日及國定假日收費，經個7月的模擬收費作業後，將配合縣府招標時程，與便利商店、金融機構的委辦第三方支付作業簽約完成後，決定9月24日開始正式假日收費，路邊停車位總數80格，收費時間自早上8點迄下午6點，費率為每小時20元，全部收入歸縣庫。

南投縣目前確定有集集、草屯、南投、埔里等4鄉鎮將推動路邊停車收費政策，集集率先依法定公告一個月，公告完成後也將進行停車格畫設和編號、設立停車告示牌等，規劃八張街（民生路口至民權路口，臨7-11同側）、水源巷、民權路（民權路272號至水源巷口）、育才街（民生路口至集集國小）、集賢街（中華電信至佛廟巷）等處。初步規劃共計80格（包含婦幼優先及身心障礙車格)，平日則免費給民眾使用。

鎮長吳大村表示，目前規劃路邊停車位總數80格，其中一般停車格76格，身心障礙停車格及婦幼優先停車格各2格，多處收費路段選定後，已完成停車格畫設和編號、設立停車告示牌等，並依法定公告一個月，收費費率為每小時20元。

吳大村並說，集集鎮是觀光區域，遊客車輛一般以假日居多，9月24日路邊停車收費上路後，希望遊客能將車輛停放至地下停車場或是收費車格，杜絕集集火車站周邊每到假日違停情形，以提供遊客假日至集集遊玩時更好的停車空間。

集集鎮公所9月24日決定將採取「假日及國定假日」收費模式，率先推動路邊停車收費政策。記者黑中亮／攝影