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南市醫明輝慈善基金會「第七屆銀髮擂台show」今起報名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南市醫明輝慈善基金會「第七屆銀髮擂台show」今起報名。記者周宗禎／攝影
南市醫明輝慈善基金會「第七屆銀髮擂台show」今起報名。記者周宗禎／攝影

台南市立醫院今天宣布，10月18日與明輝社會福利慈善事業基金會在大象寬廷宴會廳舉辦「第七屆銀髮擂台show」。邀請55歲以上的長者組隊參加，第一名獎金6000元，「還有多項好禮等著參賽隊伍帶回家。」相關訊息可掃描QR Code察看。

院方表示，「銀髮擂台show」每年都在重陽節前夕舉辦，活動已經連續舉辦6年，希望更多長者透過活動能展現自信，讓更多民眾了解，長者在社區透過長照資源與課程，可以健康老化，生活也能多采多姿，活力不輸年輕人。

院方說， 「銀髮擂台show」今天起受理報名至9月22日，57年次前的民眾組隊參加，每隊人數至少15人，最多30人。洽詢專線2609926分機22301林專員。

明輝社會福利慈善事業基金會是已故立委林聯輝、秀傳醫療體系總裁黃明和1979成立，當年因為沒有健保，看到很多民眾貧苦無法就醫，為了幫助他們創立。服務範圍後來擴大到老幼身障、低收入等弱勢。

基金會董事長吳俊億表示，基金會致力社會公益，結合眾人的力量，幫助需要幫助的人。「銀髮擂台show」提供一個讓長者「以藝會友」的舞台，鼓勵長者參與社區活動，樂觀面對老後生活。

南市醫明輝慈善基金會「第七屆銀髮擂台show」今起報名。記者周宗禎／攝影
南市醫明輝慈善基金會「第七屆銀髮擂台show」今起報名。記者周宗禎／攝影
南市醫明輝慈善基金會「第七屆銀髮擂台show」今起報名。記者周宗禎／攝影
南市醫明輝慈善基金會「第七屆銀髮擂台show」今起報名。記者周宗禎／攝影

健保 老化 長照

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