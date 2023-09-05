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中市通過公有停車場收費修正草案 電動車將收費

中央社／ 台中5日電

台中市政府今天在市政會議審議通過「台中市公有停車場收費自治條例」部分條文修正草案，如果台中市議會審查通過，目前停公有停車格免費的電動車將全面收費。

現行條文規定，行車執照燃料種類欄登記為電能的汽、機車，並貼有交通局核發的停車證免收停車費

台中市政府交通局長葉昭甫會中說，過去為鼓勵使用電動車，給予公有停車場停車優惠，但截至7月底，台中電動車已6718輛、機車也有9萬2748輛，市府推動一定比率電動車停車格位時，也要顧及非電動車停車需求。

台中市停車管理處告訴中央社記者，7月起就已實施231席充電車格收費，採第1小時新台幣20元，第2小時起每小時40元累進收費制，各式證件及車種（含月票車）依公告費率收費，未來視使用率滾動檢討費率；不過，充電車格以外公有停車格，電動車停車目前仍免費。

另外，葉昭甫表示，現行規定停車費繳費期限30天，由於期限過長而導致民眾遺忘未繳，徒增後續催繳作業行政費用及民眾支出，草案也將期限減為14天。

台中市 停車費 停車場

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