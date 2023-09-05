南投意麵節睽違8年回歸 9日千碗免費吃

南投意麵節睽違8年回歸，市公所9日準備1000碗意麵免費供民眾品嚐，還有吃麵猜麵店趣味活動，南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲也將煮麵競標拍賣助弱勢兒少。

「南投意麵」遠近馳名，是南投市代表美食之一，為推廣南投意麵，南投市公所和南投縣政府合作，9月9日下午至晚間在南投縣農工商會展中心舉辦「南投意麵觀光嘉年華」，現場將準備1000碗意麵供免費品嚐，還有夜市市集，以好吃、好玩方式推廣南投美食。

張嘉哲今天透過新聞稿表示，南投意麵是南投人的驕傲，更是外地遊客來南投必吃美食，當天除邀大家品嚐南投意麵，也會親自煮麵當場喊價拍賣，最後賣出價格不論多少，全數捐給南投家扶中心照顧弱勢兒少，歡迎踴躍競標做公益、嚐美食。

許淑華表示，南投意麵有獨特的地方發展歷史，特別製作方式，單吃麵條便可感受口感與眾不同，加上各家麵店獨門滷汁，不同味道常成為南投人討論喜好話題，因此，她擔任南投市長期間力推南投意麵的獨特性及代表性，南投意麵節今年再度舉辦，一定要來吃。

南投市公所表示，趣味競賽「我是南投意麵王」由參賽者品嚐意麵後，以味道和口感猜是哪家麵店料理，第1名獎金新台幣1500元、第2名1000元、第3名500元，現場市集消費不限金額可獲限量摸彩券，還有藝人演唱、魔術表演等精彩節目。