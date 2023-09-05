電動車火警風險大 撲滅一輛電動車火勢至少6輛消防車水量

藝人林志穎去年駕駛特斯拉Model X，行經桃園蘆竹區中正北路時，自撞分隔島起火燃燒，消防人員灌救原已撲滅又再復燃，讓人見識到電動車火燒車很難撲滅。類似電動車火燒車越來越多，彰化縣消防局已先行採購一張要價9萬元的防火毯使用，近日邀專家、各縣市消防局舉辦「電動(油電)車輛緊急救援研討會」。

電動車在供電系統上，結構、風險、配電與燃油車輛不同，消防人員緊急救援是全新挑戰，尤其在電池及電壓處置須謹慎。

彰化縣消防局長施順仁說，國內電動車逐漸普及，但不時傳出電動車起火案件，電動車底盤有許多鋰電池，一旦遭受撞擊，易導致鋰電池毀損起火，火勢比起一般車輛更不容易撲滅，且燃燒過程中也會釋放有毒物質，只能用大量水柱持續降溫。據統計，撲滅一輛電動車火勢需要至少6輛消防車的水量，既耗水又難打滅。

彰化縣消防局辦研討會，消防署高雄港務消防隊、高雄市政府消防局、新竹市消防局、新竹縣消防局、南投縣消防局，連同在地各消防分隊，多達37個機關單位參加，對電動車緊急處置，從基本架構、外觀辨識及組件，探討脫困、火災、泡水、拖吊移動等緊急處置議題深入討論，透過實車交流，分享實務經驗。