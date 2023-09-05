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台中海線孩童同樂 蔡其昌邀國台交到國中小辦交流音樂會

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天在台中清水區建國國小舉辦首場NTSO「幸福．童樂」銅管五重奏動漫音樂會，立法院副院長蔡其昌等人到場。記者游振昇／攝影
今天在台中清水區建國國小舉辦首場NTSO「幸福．童樂」銅管五重奏動漫音樂會，立法院副院長蔡其昌等人到場。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌邀請國立台灣交響樂團與海灣繪本館共同舉辦「海線兒童音樂發芽系列活動」，讓台中海線孩童有更多接觸國際級音樂的機會，今天在清水區建國國小舉辦首場NTSO「幸福．童樂」銅管五重奏動漫音樂會，上百名學童興奮參加。

立法院副院長蔡其昌表示，這次邀請國台交舉辦「海線兒童音樂發芽系列活動」，期盼讓海線的孩子了解國際級的音樂，也透過活動讓孩子們有機會接觸更多的音樂，這是一堂師資陣容非常堅強的音樂課，帶領大家認識管弦樂跟交響樂。

蔡其昌說，海線資源相對匱乏，長期以來他為孩子們爭取更多、更好的教育資源，包含為今天所在地建國國小爭取班班有冷氣、新建活動中心及校舍，在教育資源上不只硬體設備需要加強，軟體資源也為孩子們帶來國台交的音樂交流活動，希望能讓海線的孩子們有更多的機會學習音樂、接觸音樂，擁有更好的教育環境。

蔡其昌說，此次活動感謝國台交及海灣繪本館的支持與協助，繪本館也是建國國小的鄰居，就位在港區藝術中心旁。

蔡其昌 立法院 班班有冷氣

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