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台中9月40場徵才1500名免學經歷 先進光電技術員上看5萬7
台中市政府九月將舉辦40場徵才活動，有120家廠商提供近5000個職缺。市長盧秀燕指出，其中有1500名不限學經歷，舉例先進光電技術員等月薪達5萬7000元，有需要的民眾可前往「淘寶」。
台中市長盧秀燕指出，「富市台中就業成功」9月將舉辦40場徵才活動。
最近的一次，9月7日下午1點半至4點半在台中市南區公所禮堂舉行，邀全家便利商店、築間餐飲、威士頓精密及台中鳳凰酒店等10家廠商，超過500個多元工作機會，跨足醫療、零售、餐飲、旅宿與製造業，職缺豐富。
勞工局長張大春表示，不僅有主管職務，還有專案企劃、櫃檯行政、機電技術、護理、房務、行銷專員等工作機會，總平均薪資約3萬6千元。
其中TKB台灣知識庫徵才，開出薪資上看6萬元。台中鳳凰酒店則開出薪資高達5萬元招募西廚領班。
張大春說，多間知名餐飲、旅宿業者與市府合作徵才，並參加「疫後改善缺工擴大就業方案」，一般勞工投入疫後缺工專案職缺，給予就業獎勵每月6000元、中高齡等特定對象勞工每月給1萬元，最長可領取12個月就業獎勵津貼；偏遠(特定)地區者每月最高可再加發3000元，最高可領取15萬6000元。
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