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南崗大排疑遭排廢水 南投環局追查

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

海葵颱風影響，南投縣昨天停班停課，但有民眾發現，南投市南崗工業區「南崗大排」水面上漂浮一層白色泡泡，且散發異味，先前也有過類似狀況，疑遭偷排廢汙水。環保局表示，昨已派員追查，若查獲趁颱風天排放廢汙水，將依法究責。

南投縣工業經濟主力集中在南崗工業區，區內現有廠商已達到400多家，並以南崗大排、平山大排等為對外排水系統，但近期有民眾反映，南崗大排水面上浮著一層白色泡沫，懷疑有廠商偷偷排放廢汙水，尤其是例假日或下雨期間最常發生。

當地民眾指出，南崗大排前天水面又出現一層層白色泡泡，且散發出刺鼻異味，而之前也有類似狀況，巧的是，發生時間通常是在周末例假日或下雨天，似乎刻意避開公部門上班時間，藉此躲避或降低稽查的可能性。

南投縣環保局表示，昨天得知南崗工業區疑有偷排放廢汙水情事，上午就立刻派員前往民眾反映的南崗路、彰南路至華陽路交界的南崗大排與探查，但因近日受海葵颱風影響，白色泡沫可能已被雨水及水流沖走，因此並未發現汙染狀況。

環保局長李易書則說，昨天稽查時已無白色泡沫汙染現象，將持續追蹤調查上游可能的汙染源，若查獲違法排放廢汙水將依「水汙染防治法」究責開罰，呼籲民眾發現汙染情事，可第一時間通報，環保局24小時陳情專線：（049）2234685。

海葵颱風 南投 停班停課

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