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不知台中公車停駛 民眾枯等

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中報導

台中市昨天因海葵颱風停止上班、上課，台中市公車也全面停駛，但昨天風雨不大，東勢山城有長輩出門等公車，等半天都等不到，也不知公車停駛，有民眾發文在當地臉書粉絲頁，呼籲市府重視。當地議員吳振嘉說，應檢討颱風天公車出勤，不能只靠網路公告。市府表示，將加強宣導。

台中市昨天停班停課，公車也全面停駛。台中市交通局臉書粉專昨早發文，公車將視風、雨強度，採取減班或停駛措施，不少人誤以為公車會減班行駛，但等半天都等不到車子，抱怨連連。

不只公車停駛，在偏鄉的小黃公車也暫停，東勢山城長者多不知情，昨早有人在公車站牌前痴痴等車，民眾上前告知，長輩才知道公車沒開；民眾表示，市府公告放颱風假時，公車停駛等資訊要考慮長者對網路不熟悉，應設法讓他們知情。

也有民眾說，昨天無風無雨卻放假，但過去風雨再大都有公車，頂多減班或延長班距，對山城長輩而言，沒有公車外出很不方便。

台中市交通局表示，因應颱風停班、停課，全市237條公車路線、偏鄉小黃公車等全面停駛，交通局前晚10點宣布，昨天上午在交通局臉書貼文，各智慧型站牌都有跑馬燈，公車App也都顯示「未營運」；未來多管齊下加強宣導。

交通局建議颱風天減少外出，若要搭公車，先查詢公車App或打1999專線詢問。

公車 颱風假 台中市

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