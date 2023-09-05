清潔隊放颱風假 彰市堆出垃圾山

海葵颱風來襲，彰化縣昨天停止上班、上課，彰化市停收垃圾，不少人仍在彰化市三民路兒童公園前垃圾收集定點丟垃圾，現場垃圾堆積如山，令人傻眼。市公所清潔隊獲報後加班清理，載滿1整輛垃圾車才清完。市長林世賢說，清潔市容優先，違規亂丟民眾將不處罰。

彰化市公所指出，彰化市除固定時間及路線清運垃圾外，另有5處垃圾收集定點，每天早上6點半到8點半，清潔隊派車現場收運，現場都有監視錄影設備，若未依規定棄置垃圾，依廢清法處罰1200元到6000元。

彰化縣前晚宣布昨天停班、停課，市公所清潔隊停止收運垃圾，沒想到彰化市兒童公園前定點，昨天一大早有許多人來丟垃圾，現場沒有垃圾車與清潔隊員，仍將垃圾丟在地面後離去，結果愈丟愈多，堆出上噸的垃圾山，還瀰漫臭味。

有民眾看不過去，開直播痛罵，清潔隊據報後，立即調派清潔隊員加班，動用垃圾車、資源回收車處理；清潔隊員看到垃圾堆都傻眼，花費半個多小時才清完；清運時還有人拿垃圾來丟，則被拒收要求帶回去。

清潔隊表示，既已公告停收垃圾，民眾仍來棄置垃圾，由於現場都有監錄設備，經蒐證依法可處罰1200元到6000元，但有民眾反映，很多人沒看到停收垃圾的公告，貿然開罰讓人難以信服。

林世賢認為，昨天因為放颱風假才會停收垃圾，法律不外乎人情，這次在兒童公園定點亂丟垃圾的民眾，將不處罰，以清潔市容優先。