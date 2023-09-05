中台灣電影中心 改名「中流」重招商

位於台中水湳的中台灣電影中心，2021年6月已完工，但迄今仍未委外營運，市府昨第3度上網招商，改名為「台中流行影音中心」，除電影主題，更擴大到影視音流行文化，在南、北流行音樂中心之外，打造「中流」。議員表示，今年務必完成招商，否則啟用遙遙無期。市府表示，業界表達濃厚興趣。

國際名導李安在台中拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」後，時任市長的胡志強規畫打造中台灣電影中心，後來接手的前市長林佳龍與文化部合作，部分打造「國漫館」，現任市長盧秀燕時破局，疫情招商困難，完工迄今仍閒置。

台中市新聞局昨天第3度公告招商，將「中台灣電影中心」改名為「台中流行影音中心」，公開徵求委外營運廠商，即日起至今年12月4日截止收件。

新聞局長鄭照新說，邀請10多家民間團隊場勘，評估影視音產業發展後，調整場館名稱，鼓勵營運團隊提出創新、貼近潮流的營運提案，在台北、高雄流行音樂中心之外，打造台中流行影音中心。

市府表示，除改名外，放寬招商規定，原本僅以電影為主題，擴大到影視音流行文化，也鼓勵不同業種的團隊合作，以聯盟方式提案，打造非傳統的電影呈現，也可結合音樂展演、動漫與時尚生活等領域。

業界表示，近年遭逢疫情，電影產業變化太大，加上台中電影院林立，疫情過後消費習慣已不相同，現階段影音串流平台風行，該場館應多元化，才能滿足消費者需求。

民進黨議員何文海說，不管叫什麼名字，若無法招商成功，投資者就會要求更多優惠條件，新聞局應承諾「今年完成招商」，否則啟用遙遙無期。有議員表示，該場館周邊交通不便，也沒有捷運站經過，要做好交通接駁，才能吸引人潮。

這座場館總經費17億元，位於經貿路一段、經貿路口，金黃色外型吸睛，有仿電影膠捲的LED曲線螢幕牆，地上7層、地下3層建築，還可眺望台中城市美景。