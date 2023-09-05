聽新聞
test
0:00 / 0:00
中台灣電影中心 改名「中流」重招商
位於台中水湳的中台灣電影中心，2021年6月已完工，但迄今仍未委外營運，市府昨第3度上網招商，改名為「台中流行影音中心」，除電影主題，更擴大到影視音流行文化，在南、北流行音樂中心之外，打造「中流」。議員表示，今年務必完成招商，否則啟用遙遙無期。市府表示，業界表達濃厚興趣。
國際名導李安在台中拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」後，時任市長的胡志強規畫打造中台灣電影中心，後來接手的前市長林佳龍與文化部合作，部分打造「國漫館」，現任市長盧秀燕時破局，疫情招商困難，完工迄今仍閒置。
台中市新聞局昨天第3度公告招商，將「中台灣電影中心」改名為「台中流行影音中心」，公開徵求委外營運廠商，即日起至今年12月4日截止收件。
新聞局長鄭照新說，邀請10多家民間團隊場勘，評估影視音產業發展後，調整場館名稱，鼓勵營運團隊提出創新、貼近潮流的營運提案，在台北、高雄流行音樂中心之外，打造台中流行影音中心。
市府表示，除改名外，放寬招商規定，原本僅以電影為主題，擴大到影視音流行文化，也鼓勵不同業種的團隊合作，以聯盟方式提案，打造非傳統的電影呈現，也可結合音樂展演、動漫與時尚生活等領域。
業界表示，近年遭逢疫情，電影產業變化太大，加上台中電影院林立，疫情過後消費習慣已不相同，現階段影音串流平台風行，該場館應多元化，才能滿足消費者需求。
民進黨議員何文海說，不管叫什麼名字，若無法招商成功，投資者就會要求更多優惠條件，新聞局應承諾「今年完成招商」，否則啟用遙遙無期。有議員表示，該場館周邊交通不便，也沒有捷運站經過，要做好交通接駁，才能吸引人潮。
這座場館總經費17億元，位於經貿路一段、經貿路口，金黃色外型吸睛，有仿電影膠捲的LED曲線螢幕牆，地上7層、地下3層建築，還可眺望台中城市美景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言