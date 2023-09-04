台中放颱風假公車停駛 民眾怨出門沒車搭

颱風海葵來襲，台中市今天停班課，交通局宣布公車停駛、ibike停止服務、捷運班距拉大15分鐘。但因台中風雨不大，有民眾出門抱怨不便應該復駛，市府表示，配合上班課時間恢復服務。

颱風海葵來襲，台中市政府昨天宣布今天不上班課，交通局也宣布公車停駛、ibike停止服務、捷運班距拉大15分鐘。台中市風雨不大，加上多家百貨公司正常營業，民眾利用難得颱風假逛街。

但因公車停駛、捷運班距拉大，民眾出門不便，有人反映台中市無風無雨，公車應該恢復行駛。台中山城地區，因有長輩不知道放颱風假，上午跑到公車站牌等車，旁人告知才知公車停駛，還有人一早到公車站牌發現沒車搭，抱怨沒車怎麼出門。

交通局長葉昭甫告訴媒體表示，預警性的停班課就是擔心風雨難測。早班的公車司機要發車，清晨就要到班，必須顧及駕駛員的安全，即使要召喚回司機也需要備車時間。停班課希望維護民眾安全，颱風剛離開也無法保障沒有風雨。

交通局表示，相關公車、ibike等公共服務會配合恢復上班課時間再同步恢復服務。

王姓民眾則說，颱風假是要在家防颱不要出門，公車當然停駛或減班。温姓民眾表示，颱風天之所以停班課，就是要在家裡躲颱風，就是要減少出門在外恐發生意外，因公車駕駛也停班，公車停駛也是情理之內。