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國際技能競賽國手選拔 中彰投分署15人正取

中央社／ 台中4日電

第47屆國際技能競賽國手選拔賽名單今天揭曉，勞動部勞動力發展署中彰投分署派出選手有65人入圍，最終在16職類榮獲15名正取國手及12名備取國手的成績。

勞動部於8月31日至9月2日分5個賽場舉辦第47屆國際技能競賽國手選拔賽，由來自全國的270名選手同場競技，角逐50個職類國手資格。得獎名單今天揭曉，獲選國手者明年將代表台灣前往法國里昂參賽。

中彰投分署表示，這次中彰投分署共65名選手入圍，爭奪機器人系統整合等20個職類國手資格，最終分別在16職類榮獲15名正取及12名備取國手的佳績，雖然平均年齡不到20歲，但個個勤奮苦練技術，一路過關斬將，從分區賽、全國賽拚到國手選拔賽，實屬不易。

拿下「CNC銑床」職類國手資格的蘇鴻慶，從小就在家中的機械加工廠幫忙，進行簡單包裝或是修整毛邊，在耳濡目染下，漸漸對機械產生了興趣，因此高中選擇就讀中分署與台中高工合作開辦的精密機械產學訓專班，希望精進技能，未來繼承家業。

蘇鴻慶高二時來到中分署接受為期1年的職業訓練，在訓練師鼓勵下參與選手培訓，就此展開技能競賽選手之路。他表示，初次參賽時因為練習時間不夠，加上比較緊張，因此慘遭滑鐵盧。

堅持不放棄的蘇鴻慶決定再次挑戰，從失敗參賽經驗中檢討改進，針對自己缺點加強練習，終於在去年的技能競賽奪下中區分區賽及全國賽金牌，更在這次國手選拔賽中如願取得國手資格，明年將站上世界技能舞台，代表台灣為國爭光。

勞動部 國際技能競賽

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