海葵颱風北農拍賣菜價對半砍 彰化農民叫苦連天

海葵颱風雖未影響彰化縣，但間歇性下雨造成菜價不穩定，彰化縣長王惠美今天下午到埔鹽鄉查看蔬菜受損情形，農民反映菜價交易價差一倍，重演菜金菜土，希望建立價格平穩機制；縣長王惠美說，已爭取兩億多元經費在溪州鄉興建蔬菜冷鏈保存廠，有助平穩菜價。

彰化縣是全台蔬菜的重要產地，青蔥年產量4萬3132公噸、花椰菜2萬5122公噸，都是全國第一，縣長王惠美今天下午到青蔥和花椰菜的產區埔鹽鄉，和縣議員陳玉姬、洪本成、埔鹽鄉長許文萍等人查看蔬菜受損情形，農民紛紛反映政府因應颱風災害大舉釋出冷凍蔬菜，昨天北農新鮮蔬菜拍賣交易均價每公斤百元，今天跌到50元，一天價差一倍令農民傻眼。

埔鹽菁英農民果菜生產合作社主席李杰源說，夏季耕作成本高，農民有時入不敷出，遇到天然災害時菜價飆升可以回本一些，政府為平抑菜價釋出很多冷藏蔬菜，昨天彰化菜農運菜到北農拍賣，每公斤均價百元，今天每公斤均價50元，菜價起伏太大，農民會萌生「不如不種」的念頭，政府應平穩菜價讓農民有穩定收入，有多餘動力提高蔬菜品質。

「農民不要價格大起大落，平穩就好。」博華蔬菜育苗場負責人謝悉文也說，市場波動係數小一點，不要昨天100元、今天50元，這樣差太多，若是昨天百元，今天90元、80元，交易均價慢慢的下來，農民較能接受。

王惠美表示，縣府將盡速爭取農委會把彰化縣蔬菜災害補償區域，不過農民不要蔬菜天價拍賣，因為產地採收運到市場需要很多管銷費用，農民沒賺到天價蔬菜的利潤，寧願有穩定收入，縣政府爭取向台糖租用溪州鄉土地興建冷鏈廠，在蔬菜豐收時冷藏可避免農民血本無歸，在缺菜時釋出穩定菜價，給農民平穩收入。