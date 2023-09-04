聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／海葵強襲！上月才土砂崩塌 南投廬山塔羅灣溪暴漲湍流驚人
南投仁愛鄉塔羅灣溪先前才因卡努颱風暴漲，且上游集水區土砂大面積崩塌致嚴重淤積，未料清淤作業還沒完成，如今再因海葵颱風襲台，為山區帶來降雨又暴漲，滾滾湍流挾帶泥沙，沖刷拍打河道內廢棄建物，畫面嚇人，更影響清淤工作。
仁愛鄉公所指出，上月初的卡努颱風帶來暴雨，因鄉內48小時累積雨量達822毫米，全鄉嚴重受災，其中塔羅灣溪不僅暴漲，上游集水區土砂大面積崩塌約60萬立方公尺土砂淤積溪內，甚至將溫泉橋淹沒，馬赫坡部落對外交通一度中斷。
為確保塔羅灣溪河道兩側及居民安全，縣府與第四河川局協調加速清淤，四河局也預定在明年4月底將崩塌土砂全部清除，未來也會持續疏濬，未料，海葵颱風襲台又帶來豐沛雨量，塔羅灣溪又再度暴漲，這陣子的清淤成果也前功盡棄。
仁愛鄉長江子信說，海葵颱風帶來的雨勢及雨量雖不及卡努颱風，但根據氣象局資料，當地昆陽、畢祿溪等從昨天至今天中午，24小時累積雨量均達300毫米，奧萬大突破200毫米，翠華、廬山等地區則在150毫米左右，降雨量仍驚人。
而因仁愛山區降雨量驚人，塔羅灣溪又暴漲，滾滾湍流挾帶泥沙，沖刷拍打著在河道內的廢棄建物，畫面嚇人，更糟糕的是，先前加速清淤的成果也都毀於一旦，如今只能等風災過後，再與縣府、四河局等相關單位商討後續的清淤工作。
公所表示，海葵颱風襲台前已全面勸離廬山及各警戒區居民，對有其考量暫不撤離者安排緊急避難所，但須簽切結書和備妥糧食，目前全鄉人員均安；道路部分，投85線平靜橋段坍方，投83線20.5K部分路基淘空，但仍可改道或單線通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言