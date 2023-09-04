沈善德舊藏台中展出 15件陶器1次公開

1項名為「台灣藏綸堂展-沈善德舊藏」的古代名瓷展，6日至8日將在台中市大里軟體園區的中陽藝術舉辦，展出已故收藏家沈善德的15件精彩陶器。

台灣藏綸堂第四代堂主邱彥龍說，15件珍貴陶器，最早可追溯自五代十國（後周），多出自於柴窯、汝窯、鈞窯。柴窯是五代十國皇帝周世宗柴榮的御窯，汝窯與鈞窯更是被譽為中國五大名窯之二，分別盛傳於北宋及唐宋年間。

沈善德生於西元1932年，卒於2002年，原為浙江省舟山群島沈家門漁港沈氏望族，祖上曾任清朝官家，因祖上喜愛古代皇瓷、官瓷、青瓷因而收藏傳世。

邱彥龍說，特展是首次公開展覽，以「沈善德」為名要讓大家知道，近百年來有個慈善家、收藏家、古物鑑定專家對於這些陶瓷珍品的細心收藏及呵護，不僅自蘊典雅，更曾擔任藏綸堂第二任堂主，並與後任堂主集萃華夏藝珍。另也還有數十件不同朝代的瓷器和古物，部份正在鑑定過程中，未來會在保全完善下，在適當的時間展出。