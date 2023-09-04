彰化落花生產量全國第一、災害全縣第一 縣府爭取納保

彰化縣落花生種植面積全台最大，芳苑鄉、大城鄉占全縣八成五，落花生最怕雨災，因不在農業保險範圍，最近3年內農業天然災害現金救助品項的第一名就是落花生，高達2千多萬元；縣政府農業處今天表示，將建議中央納保。

全台落花生種植面積3萬2024公頃，年產量約7萬6446噸，彰化縣種植約3160公頃，年產量約8103噸，其中芳苑鄉種植1622公頃，大城鄉1062公頃，光是名列全縣的第二的大城就遠全台種植面積第二大的台南縣344公頃。

彰化縣政府農業處統計最近3年農業天然災害現金救助品項，落花生最多，累計災害面積約1015公頃，補助金額達2436萬元，但未納入天然災害保險，全數由中央埋單，納稅人共同負擔，而農民得到一至兩成補助，相當有限；彰化縣審計室認為縣政府應推廣農作物保險，讓農民得到更多保障。

縣政府農業處長邱奕志今天說，農業保險是縣政府、中央負擔80%至85%，其餘由農民支付保費，獲得最大保障取代現行農業天然災害現金救助，目前彰化縣大宗農產品落花生、青蔥、甘藷、黑葉荔枝都沒納入農業保險，縣政府將爭取中央納保。

芳苑鄉長林保玲認為，落花生是休耕轉作品項，農民已領休耕轉作補助，若發生天然災害有天然災害救助可領，是否還要花錢買農保有待商榷。縣政府農業處農務科核算農業保險理賠，不易算出買保險領得多，至少買基本型的理賠和現行農業天然災害差不多，投保加強型應可獲更高理賠，應該划算。