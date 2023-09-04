中台灣電影中心改名了 今招商邀優秀團隊打造「中流」

台中市「中台灣電影中心」改名「台中流行影音中心」，新聞局長鄭照新說，今起第三次招商，將放寬條件，以原有的電影主題為核心，並擴大至影視音流行文化為推動方向，財務上考慮減輕業者初期營運壓力，多一點彈性，希望招睞優秀團隊。

前身「中台灣電影中心」2021年6月定完工，但目前仍未招商成功，遲遲無法營運，民進黨議員陳淑華等人曾重批市府開館從2023年改到2025年，質疑招商不力。

新聞局說明，「台中流行影音中心」原名為「中台灣電影中心」，為兼顧流行文化多元發展，提供市民需求，透過調整場館名稱，鼓勵潛在營運團隊提出創新獨特、貼合潮流趨勢的營運提案，希望公私協力，使台中流行影音中心發揮最大效益。

鄭照新說，今年2月以來，新聞局積極評估台中影視音流行相關產業發展現況，多次邀請具整合能力之民間團隊場勘，聽取產業需求。營運移轉(OT)案今天辦理第三次公告招商，預計今年12月4日截止收件。

這次不但改名為台中流行影音中心，另放寬招商放寬，以原有的電影主題為核心，並擴大至影視音流行文化為推動方向，期盼藉此吸引更多足具有創意想法的民間團隊，以單一申請人或串聯不同業種組成合作聯盟的模式前來提案。

考量產業近年深受疫情衝擊，在財務負擔方面也進行微調，減少業者初期營運壓力；整備期也提供較多彈性，讓業者能有充分時間進行營運準備，打造出更優質的服務場域。

「台中流行影音中心」總工程經費達17億元，位在水湳經貿園區內經貿路一段與經貿路口，金黃色的外觀設計，以「雨後春筍」為設計構想，還有仿電影膠捲的LED曲線螢幕牆、5樓700吋戶外大螢幕，規劃為地上7層、地下3層樓建築，建物總樓地板面積約1萬1412坪。

未來將不定期舉行特色影展及影視音等相關活動，還能登高眺望台中城市美景、欣賞百萬夜景。