勞動部中彰分署15學員入選國手 明年國際技能競賽為國爭光
為選拔參加第47屆國際技能競賽國手，勞動部特別舉辦國手選拔賽，由來自全國的270位頂尖好手同場競技，角逐50個職類國手資格。勞動部中彰投分署派出的隊伍歷經3天賽事，在16職類脫穎而出，將可代表台灣明年到法國里昂競賽。
中彰投分署說，選拔賽在8月31日至9月2日分5個賽場進行，分署有65位選手入圍，爭奪機器人系統整合等20個職類國手資格，最後在16職類有15位獲得國手及12位備的佳績。
這群選手有許多是該分署產學訓計畫學員，雖然平均年齡不到20歲，但懂得投資自我，在兼顧學業外，願接受分署培訓，勤奮苦練的養成技術，一路過關斬將，從分區賽、全國賽拚到國手選拔賽，實屬不易，也呼應本屆競賽主題「不設限無極限」，鼓勵青年擁抱技能不設限的精神。
拿下「CNC銑床」職類國手資格的蘇鴻慶，從小就在家中的機械加工廠幫忙，耳濡目染下，漸漸對機械產生了興趣，高中便選擇就讀中分署與台中高工合作開辦的精密機械產學訓專班，希望能精進技能，未來能繼承家業。
他高二來到中分署接受為期一年的職業訓練，並在訓練師的鼓勵之下參與選手培訓，並獲得技能競賽國手資格。
蘇鴻慶說，以前初次參賽時因為練習時間不夠慘遭滑鐵盧，後來針對缺點加強練習，終於去年奪下中區分區賽及全國賽金牌，並在這次國手選拔賽中取得國手資格，希望明年能為台灣爭光。
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