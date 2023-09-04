傻眼！颱風假不清運垃圾 彰化市民眾亂丟形成垃圾山

因海葵颱風來襲，彰化縣今天停止上班上課，彰化市因此停止清運垃圾，有不少民眾今天早上仍去彰化市三民路兒童公園前垃圾收集定點丟垃圾，堆積如山垃圾，令人傻眼，市公所清潔隊接獲民眾反映立即加班清理，載滿一輛垃圾車，才清理完畢。市長林世賢說，以清潔市容優先，對於違規亂丟垃圾民眾將不處罰。

彰化市公所指出，彰化市清運垃圾，除了固定時間及路線清運垃圾外，為方便市民，另有5處垃圾收集定點，每天早上6點半到8點半提供服務，由清潔隊派車及人員在現場收運，但為了防止民眾不在收集時間亂倒垃圾，形成髒亂點，現場都有監錄設備，如果未依規定棄置垃圾，依廢棄物清理法處罰1200元到6000元。

由於彰化縣政府昨晚8點宣布彰化縣今天停止上班上課，市公清潔隊因此依規定停止收運垃圾，並在臉書社群等途徑宣導，清潔隊今天早上也未派車及人員到垃圾定點收運垃圾。

其中，在彰化市三民路兒童公園前定點，一大早即有多民眾前往丟垃圾，卻發現沒有清潔隊人員及垃圾車，索性將垃圾丟到定點後離去，如同「破窗效應」，很多人跟進丟垃圾，沒有多久即堆了上噸垃圾，並飄出惡臭，有民眾看不過去，認為很扯，在現場開直播，並通報清潔隊前往處理。

清潔隊據報後，立即調派多名清潔隊員加班，並動用一輛垃圾車及一輛資源回收車前往處理，看到偌大垃圾堆都為之傻眼，約費了半個多小時，才清運完畢，過程中，還有許多民眾拿垃圾來丟，都被拒收，並要求帶回。

清潔隊表示，既已公告停收垃圾，民眾仍來棄置垃圾，由於現場都有監錄設備，經過蒐證後，依廢棄物清理法可處罰1200元到6000元。但有民眾反映，還是有很多人沒看到公告停收垃圾的訊息，如果因此被罰，無法信服。

市長林世賢認為，今天是因為放颱風假才會停收垃圾，確實有民眾不知情，法律不外乎人情，因此對於兒童公園前亂丟垃圾的民眾，將不處罰，一切仍以清潔市容優先。