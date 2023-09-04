快訊

高虹安小內閣人事異動 蔡麗清檢察官轉任副市長8個月走人

改革核心看不到乘客安全 日專家一針見血讓台鐵面色鐵青

「登山女神」曾格爾爆不倫已婚富商 颱風夜突發文公開道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中今放颱風假網友齊告白求婚 盧秀燕妙答回覆博笑聲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早主持災害應變中心工作會報。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕今早主持災害應變中心工作會報。圖／新聞局提供

台中市長盧秀燕在昨晚宣布，因應海葵颱風，今天台中停班停課，不少網友湧入市長臉書按讚，迄今已破3萬人按讚，不少網友也留言向盧秀燕告白、求婚。盧秀燕說，有看到網友告白、求婚，「謝謝大家，但我已婚」，博得現場笑聲。

台中市長盧秀燕今早10時前往災害應變中心，主持第四次工作會報，也針對昨天決定停班停課，以及網友在臉書的留言等狀況，做出回應。

今天市府各局處在工作會報中回報，和平區仍有1條土石流潛勢溪流是黃色警戒，梨山里為警戒座落村里，提醒市民嚴加戒備，另外，梨山地區有44戶停電情形， 目前仍在搶修中。

消防局也提醒，今天台中山區仍易有短延時強降雨，山區需慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，東勢、新社、 石岡、太平、和平仍需慎防超大豪雨地區。

消防局統計，昨天零時至今天清晨7時為止，台中市共有6件災情，但無人傷亡，包括路樹倒塌5件、鐵皮掉落1件，都已轉報相關單位處置。

警察局統計，截至今早10時為止，勸導市民不要去山區、海邊等公告警戒區域，已有461件547人。

台中市長盧秀燕昨宣布停班停課，網友留言向盧告白、示愛。圖／摘自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕昨宣布停班停課，網友留言向盧告白、示愛。圖／摘自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕今早主持災害應變中心工作會報。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕今早主持災害應變中心工作會報。圖／台中市新聞局提供

盧秀燕 停班停課 海葵颱風

延伸閱讀

影／苗栗沒放假…網友求「勸勸鍾東錦」 盧秀燕這麼說

台中無風雨放假 盧秀燕：一夜沒睡關注怪颱海葵

停班停課沒絕對的神？盧秀燕：停班課標準雖差一級 不願讓市民冒險

台中多久沒放颱風假？J Mall小編算出來「2531天」 上次是七年前

相關新聞

傻眼！颱風假不清運垃圾 彰化市民眾亂丟形成垃圾山

因海葵颱風來襲，彰化縣今天停止上班上課，彰化市因此停止清運垃圾，有不少民眾今天早上仍去彰化市三民路兒童公園前垃圾收集定點...

德基水庫蓄水率升高至91.54% 今天調節性放水勿到河床

海葵颱風目前未帶來台中強風大雨，但德基水庫集水區仍降雨，已為德基水庫帶來2000多萬噸的水量，蓄水率從85%升高至91....

台中睽違2531天放颱風假 兩大百貨宣布今天正常營業

台中市政府昨晚宣布今天停班停課，不少台中人開心終於等到颱風假，但也有人覺得意外。台中新光、大遠百率先宣布「正常營業」，大...

台中今放颱風假網友齊告白求婚 盧秀燕妙答回覆博笑聲

台中市長盧秀燕在昨晚宣布，因應海葵颱風，今天台中停班停課，不少網友湧入市長臉書按讚，迄今已破3萬人按讚，不少網友也留言向...

台中公車全面停駛 民衆放颱風假等不到車頻抱怨

台中市宣布9月4日停班停課，交通局昨公布公車全面停駛，交通局臉書粉專今天上午10點指出，公車將視風、雨強度採取減班或停駛...

台中市放颱風假公車也停駛 山城老人不知情痴等車

台中市今天放颱風假，市區公車也停駛，山城許多長者不知情，今天早上還在公車站牌痴痴等車，民眾看到上前告知，也希望市政府公告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦