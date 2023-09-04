台中今放颱風假網友齊告白求婚 盧秀燕妙答回覆博笑聲

台中市長盧秀燕在昨晚宣布，因應海葵颱風，今天台中停班停課，不少網友湧入市長臉書按讚，迄今已破3萬人按讚，不少網友也留言向盧秀燕告白、求婚。盧秀燕說，有看到網友告白、求婚，「謝謝大家，但我已婚」，博得現場笑聲。

台中市長盧秀燕今早10時前往災害應變中心，主持第四次工作會報，也針對昨天決定停班停課，以及網友在臉書的留言等狀況，做出回應。

今天市府各局處在工作會報中回報，和平區仍有1條土石流潛勢溪流是黃色警戒，梨山里為警戒座落村里，提醒市民嚴加戒備，另外，梨山地區有44戶停電情形， 目前仍在搶修中。

消防局也提醒，今天台中山區仍易有短延時強降雨，山區需慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，東勢、新社、 石岡、太平、和平仍需慎防超大豪雨地區。

消防局統計，昨天零時至今天清晨7時為止，台中市共有6件災情，但無人傷亡，包括路樹倒塌5件、鐵皮掉落1件，都已轉報相關單位處置。