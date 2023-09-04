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颱風天抗議！員工因病身故家屬質疑職災 拿遺照拉白布條

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化今天放颱風假，但台玻鹿港廠外一早聚集近百人到場抗議。記者林敬家／攝影
彰化今天放颱風假，但台玻鹿港廠外一早聚集近百人到場抗議。記者林敬家／攝影

彰化今天放颱風假，但台玻鹿港廠外一早聚集近百人到場抗議，一名46歲黃姓員工近日因肺腺癌過世，家屬認為是因長期工作環境不佳，且廠方對黃男病情不關心，過世後也未見廠方人員上香，對此，台玻鹿港廠指出，對於員工身故相當遺憾，都是依照程序慰問，會針對家屬提出的問題溝通，避免有誤會。

黃男家屬與友人今天拉白布條「黑心公司只為了賺錢，不顧員工死活。」家屬指出今天是黃男頭七，帶著黃男遺照到場靜坐抗議資方，家屬委任律師陳國瑞說，黃先生因肺癌過世，過世前就醫期間資方對他病情不聞不問，也沒來探望，就醫期間還扣薪水，違反勞基法。

陳國瑞也質疑廠方在工作期間沒有提供安全設施，連口罩都要自己準備，懷疑肺癌是因為不良工作環境導致，將會申請職業災害認定，關於死亡部分在職業安全保護法挹注給付和喪葬給付也有爭議，資方雖同意給付勞退方面退休金，但這是依照法令給付，家屬認為誠意不足。

台玻鹿港廠務人事股長徐小姐表示，家屬提的問題會繼續溝通，對於員工身故公司依程序上有關懷，員工也都有去探視，廠方會做得更好讓家屬心理上獲得撫慰，工作環境依法執行與要求，至於職災因之前沒接獲到這些問題，還需要進一步了解。

對於台玻鹿港廠的勞資糾紛，彰化縣府勞工處指出，今天抗議公司先前沒有接獲任何訊息，也沒收到職災認定的申請，經了解該名員工因肺腺癌經治療不癒亡故，雖不符合退休年齡，但公司已優於勞基法，以退休方式給付撫䘏金也與其妻都有聯繫。

家屬質疑職災的問題，勞工處初步瞭解該部門均無人員有肺腺癌的紀錄，之前也沒有明顯加班，職災訴求與認定經驗有落差，會派員到現場瞭解。

彰化今天放颱風假，但台玻鹿港廠外一早聚集近百人到場抗議。記者林敬家／攝影
彰化今天放颱風假，但台玻鹿港廠外一早聚集近百人到場抗議。記者林敬家／攝影
彰化今天放颱風假，但台玻鹿港廠外一早聚集近百人到場抗議，不滿資方對因病身故員工不聞不問。記者林敬家／攝影
彰化今天放颱風假，但台玻鹿港廠外一早聚集近百人到場抗議，不滿資方對因病身故員工不聞不問。記者林敬家／攝影

職災 鹿港

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