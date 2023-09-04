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颱風假二樣情 台中市區百貨公司營業、麗寶園區休息

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨晚在臉書說明台中市今天放颱風假原因，網友在她臉書留言，幾乎都贊成，少數有批評聲音。圖／取自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕昨晚在臉書說明台中市今天放颱風假原因，網友在她臉書留言，幾乎都贊成，少數有批評聲音。圖／取自盧秀燕臉書

海葵颱風來襲，台中今天上午沒有強大風雨，市區百貨公司幾乎都正常營業，麗寶樂園昨晚公告探索世界、馬拉灣、天空之夢摩天輪、密室逃脫今天暫停營運一日，今天上午再公布outlet mall也停業，麗寶樂園表示，因員工居住範圍廣，考量員工安全，決定暫停營業一天。

台中市今天上午陰雨，未出現強風大雨，許多人已計畫利用今天颱風假到市區逛百貨公司，看電影、唱歌或吃美食。

台中市長盧秀燕昨晚表示，台中市政府宣布台中市今天停止上班、上課，她強調，中央預測台中平均風力6級、陣風9級，雖離標準差一級，但市府不願因差一級讓市民冒險，早點確定停班停課，也讓市民有所依據。

盧秀燕表示，區域是連動的，台中市內也是連動的，和平區到昨晚為止雨量達300mm，全國第4多，目前列入土石流警戒區域。台中市明天預測有強風大雨，市民出門有危險疑慮，尤其來往山線、海線，市民在風雨中穿梭令人擔心，國家標準很重要，但市府考慮颱風對西海岸的影響，早點確定停班停課，也讓市民有所依據，避免半夜或凌晨宣布影響大家作息。

麗寶樂園昨晚在臉書公告因海葵颱風來襲，今天探索世界、馬拉灣、天空之夢摩天輪、密室逃脫暫停營運一日，今天上午再宣布outlet mall也停業一天，僅飯店正常營業。

海葵颱風 停班停課

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