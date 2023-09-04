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德基水庫蓄水率升高至91.54% 今天調節性放水勿到河床

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
海葵颱風來襲，台中山區降雨，德基水庫集水區降雨持續增加。圖／大甲溪電廠提供
海葵颱風來襲，台中山區降雨，德基水庫集水區降雨持續增加。圖／大甲溪電廠提供

海葵颱風目前未帶來台中強風大雨，但德基水庫集水區仍降雨，已為德基水庫帶來2000多萬噸的水量，蓄水率從85%升高至91.54%，大甲溪發電廠表示，天輪壩、馬鞍壩今天早上6點已調節性放水，呼籲民眾不要進入河床，避免發生危險。

台中山區降雨，今天上午8點，德基水庫逕流量達516cms，為確保水庫及下游安全，天輪壩、馬鞍壩於今天早上6點實施調節性放水，台電大甲溪發電廠呼籲民眾不要進入河床。

德基水庫昨天中午1點，最低水位為1401公尺，今天上午8點上升至1404.17公尺，蓄水量達17269萬噸，蓄水率從85%升高至91.54%，人逕流量從昨天的192cms增加至516cms。

大甲溪發電廠長劉演鎮表示，入水量以發電為主，德基發電量約200MW，水位持續上升中。德基水庫從昨天中午1點到今天上午8點，水庫共增加1246萬噸，加上發電用水量866萬噸，共增加2012萬噸水量。

海葵颱風來襲，台中山區降雨，德基水庫集水區降雨持續增加。圖／大甲溪電廠提供
海葵颱風來襲，台中山區降雨，德基水庫集水區降雨持續增加。圖／大甲溪電廠提供

水庫 海葵颱風

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