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樹根毀步道 彰化白沙國小上學如障礙賽

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣白沙國小北側通學步道，因黑板樹、小葉欖仁根部嚴重突起，影響通行安全。記者劉明岩／攝影
彰化縣白沙國小北側通學步道，因黑板樹、小葉欖仁根部嚴重突起，影響通行安全。記者劉明岩／攝影

彰化縣白沙國小北側通學步道，遭黑板樹、小葉欖仁突起的根部嚴重破壞，鋪面凹凸不平，影響通行安全，經地方反映後，花壇鄉公所表示，已向中央申請經費改善，並研議換植適合的原生樹種，避免步道再被破壞。

陳姓村民說，白沙國小通學步道周邊種植的黑板樹、小葉欖仁，約20多年，目前樹身高大，枝葉茂密，突起的樹根造成鋪面隆起，夜間視線不明時，很容易被絆倒，至於學校東側臨彰員路部分，幾乎沒有步道，行人通行時，必須與車爭道，十分危險。

陳姓村民說，北側步道還是家長接送區，除被樹根破壞的步道鋪面不平外，部分植栽未適當修剪，影響通行安全外，也有礙景觀，但相關單位一直未改善。反觀在彰化市南郭國小等校的通學步道，既平整又好看，學童及家長走得安心，學童通行安全難道也有城鄉差距。

花壇鄉公所表示，已經與學校會勘，鄉公所已提出改善計畫，正向中央爭取經費，如果獲得通過，將委託顧問公司辦理設計，至於通學步道栽植的樹種，研議換植原生樹種。

縣府農業處專員洪銘崧說，黑板樹由於生長快，樹形優美，早年台灣種植很普遍，但因會發出異味，竄長的樹根還會破壞道路或路面，且枝幹脆弱，遇到強風容易斷折，對人車安全造成威脅，必須定期修剪，至於小葉欖仁也有容易落葉及樹根破壞路面等問題， 目前幾乎很少做為路樹了，建議各公私單位選擇樹種時，能徵詢農業處意見做為參考。

黑板樹 路樹

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