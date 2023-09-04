苦等10餘年 台中北屯「金源吉」宅終於要整修

台中市有182件登錄的古蹟與歷史建物，多處待整修如北屯「金源吉」等了10幾年，風吹雨打已成斷垣殘壁。文化局昨宣布，今年向文化部申請36案共核定31案總金額6.9億，中央補助3.55億，另3.35億元由市府、建物所有權人負擔，下半年陸續啟動修復工程。

文資處表示，這次私人出資配合執行的案件數量成長，反映民眾對文化資產觀念日益積極，建物所有權人願支應部分自籌款，包括規畫設計類與工程修復類，前者如市定古蹟台中林氏宗祠、大甲瑞蓮堂、歷史建築東勢仔勝昌堂等3案皆為所有權人自籌51%經費，亦即將由民間主導該階段規畫設計。

工程修復包括市定古蹟社口林宅、神岡呂汝玉墓園及歷史建築林振芳古墓、大南劉家祖厝調查研究及梧棲真武宮單彩等4案，不少私有文化資產經文化局協助後，也順利獲得補助，

另外，歷史建築水湳菸樓及原金源吉宅第二案修復工程，市府多年爭取，今年終獲核定。

歷史建築「金源吉」是四張犁林氏宅第，建築物是傳統四合院建築，特殊風水意涵，具文化資產保存研究價值，但現況屋瓦掉落、雜草叢生，土牆與屋頂更嚴重裸露；水湳菸樓狀況也不好，一度垃圾滿地街友聚集。

另原清水信義新村，國民政府遷台後在此設立空軍眷村「信義新村」，改建「清水眷村文化園區」，提供眷村文化展演空間，第二期修復工程獲核定。

教育局、太平區及大甲區公所積極提案，所轄文資歷史建築頭汴坑警察官吏派出所、岸裡公學校校舍、永寧公學校日式宿舍都獲補助。