聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年古蹟台中公園「湖心亭」 鴿糞毀遊興

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市定古蹟台中公園「湖心亭」經整修，今年5月重新開放。圖／台中市政府提供
台中市定古蹟台中公園「湖心亭」經整修，今年5月重新開放。圖／台中市政府提供

台中市定古蹟台中公園「湖心亭」經整修，今年5月重新開放。市議員陳俞融昨天批市府花大錢整修，但湖心亭地板仍布滿鴿子糞痕跡，質疑市府管理不力；台中市建設局回應，湖心亭周邊環境每日清潔，維護良好，景觀得宜，野鴿數量也有減少，並呼籲民眾避免餵食野鴿，以免野鴿聚集。

台中市定古蹟「湖心亭」興建於1908年，已有115年歷史，不但是台中最具城市意象代表性的古蹟建築，更是市徽的主要視覺元素；台中市政府為因應湖心亭木地板毀損，為妥善保存文化資產、維護遊憩安全性，去年配合中央補助的464萬元，共投入1028萬元修繕湖心亭、中山橋，在今年5月底完工開放。

台中市議員陳俞融指出，市定古蹟台中公園「湖心亭」整修後，地板仍布滿鴿子糞痕跡。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融指出，市定古蹟台中公園「湖心亭」整修後，地板仍布滿鴿子糞痕跡。圖／陳俞融提供

陳俞融表示，市府花大錢才剛修復完成的湖心亭，實地走訪卻發現地板上卻仍布滿鴿子糞痕跡，讓遊客、市民感到不美觀，更顯示市府沒有做好衛生及整潔的基本維護工作。

她指出，公園內的「吳鸞旂公館更樓」有些門窗甚至已經脫落，只用白紙公告小心木板掉落及用交通錐阻擋等措施，與百年歷史景觀格格不入；公園部分通道上出現隨意堆積的垃圾及回收物，更有殘破不堪的變電箱有安全及衛生疑慮，要求市府盡速處理。

台中市建設局說明，台中公園為台中市亮點公園，每日均有駐點人員清潔及巡查；建設局長期持續要求承包維護環境的廠商執行野鴿驅趕及減量作業，以減少排泄物造成環境汙染及破壞古蹟構造，經不斷持續努力，鴿群數量已經減少並獲得控制，後續將持續辦理。

台中市 古蹟 鴿子 文化資產

延伸閱讀

台中百年地標「湖心亭」整修後仍被鳥糞轟炸 市府說話了

等了十多年台中古蹟殘破 文化部補助水湳菸樓31案3.5億修復費

台中YouBike1.0退場 車柱如何處理？市府說有這些用途

台中陽光公廁男女比僅3合規 建設局：持續改善

相關新聞

百年古蹟台中公園「湖心亭」 鴿糞毀遊興

台中市定古蹟台中公園「湖心亭」經整修，今年5月重新開放。市議員陳俞融昨天批市府花大錢整修，但湖心亭地板仍布滿鴿子糞痕跡，...

苦等10餘年 台中北屯「金源吉」宅終於要整修

台中市有182件登錄的古蹟與歷史建物，多處待整修如北屯「金源吉」等了10幾年，風吹雨打已成斷垣殘壁。文化局昨宣布，今年向...

樹根毀步道 彰化白沙國小上學如障礙賽

彰化縣白沙國小北側通學步道，遭黑板樹、小葉欖仁突起的根部嚴重破壞，鋪面凹凸不平，影響通行安全，經地方反映後，花壇鄉公所表...

彰化現火燒雲！居民關心颱風假 湧入王惠美臉書：放的話愛妳一輩子

海葵颱風登陸，今天除了能不能放颱風假是最熱門話題外，傍晚彰化縣埔鹽鄉等不少地方都看到美麗的火燒雲，網路上許多民眾爭向分享...

中市資深議員母親辭世享嵩壽103歲 母女同框揮毫成絕響

台中市最資深市議員張瀞分的母親張林隊昨辭世，享嵩壽103歲，消息傳出後，市長盧秀燕與藍營地方人士第一時間前往致哀。

南投人注意！清潔隊澎湖研習延期 明天垃圾正常收運

南投市公所清潔隊原定明天（4日）起至6日前往澎湖研習參訪，暫停垃圾收運3天，周四（7日）恢復收運，未料受颱風攪局，國內班...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦