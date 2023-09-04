百年古蹟台中公園「湖心亭」 鴿糞毀遊興

台中市定古蹟台中公園「湖心亭」經整修，今年5月重新開放。市議員陳俞融昨天批市府花大錢整修，但湖心亭地板仍布滿鴿子糞痕跡，質疑市府管理不力；台中市建設局回應，湖心亭周邊環境每日清潔，維護良好，景觀得宜，野鴿數量也有減少，並呼籲民眾避免餵食野鴿，以免野鴿聚集。

台中市定古蹟「湖心亭」興建於1908年，已有115年歷史，不但是台中最具城市意象代表性的古蹟建築，更是市徽的主要視覺元素；台中市政府為因應湖心亭木地板毀損，為妥善保存文化資產、維護遊憩安全性，去年配合中央補助的464萬元，共投入1028萬元修繕湖心亭、中山橋，在今年5月底完工開放。

台中市議員陳俞融指出，市定古蹟台中公園「湖心亭」整修後，地板仍布滿鴿子糞痕跡。圖／陳俞融提供

陳俞融表示，市府花大錢才剛修復完成的湖心亭，實地走訪卻發現地板上卻仍布滿鴿子糞痕跡，讓遊客、市民感到不美觀，更顯示市府沒有做好衛生及整潔的基本維護工作。

她指出，公園內的「吳鸞旂公館更樓」有些門窗甚至已經脫落，只用白紙公告小心木板掉落及用交通錐阻擋等措施，與百年歷史景觀格格不入；公園部分通道上出現隨意堆積的垃圾及回收物，更有殘破不堪的變電箱有安全及衛生疑慮，要求市府盡速處理。

台中市建設局說明，台中公園為台中市亮點公園，每日均有駐點人員清潔及巡查；建設局長期持續要求承包維護環境的廠商執行野鴿驅趕及減量作業，以減少排泄物造成環境汙染及破壞古蹟構造，經不斷持續努力，鴿群數量已經減少並獲得控制，後續將持續辦理。