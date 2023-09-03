彰化現火燒雲！居民關心颱風假 湧入王惠美臉書：放的話愛妳一輩子

海葵颱風登陸，今天除了能不能放颱風假是最熱門話題外，傍晚彰化縣埔鹽鄉等不少地方都看到美麗的火燒雲，網路上許多民眾爭向分享美照，也引發熱議。

彰化縣政府在今晚近8點已宣布明天停班停課，不過在縣府還未宣布前，許多網友湧上彰化縣長王惠美臉書，頻頻詢問要不要放颱風假，為了想放颱風假，有些留言也讓大家會心一笑。

有網友留言「阿美姐，妳是我今世看過最美、最貼心的女人了。當風雨來襲，妳總是一聲下令，護及所有彰化人的安危。….如今海葵侵襲，瘦弱無力的我們，是否也能聽見妳那宛如純真佳音般的聖旨呢？」、「阿美可以放颱風假嗎？風很大走路會跌倒欸，放的話愛妳一輩子」、「雲林縣都宣布了，縣長一定不會讓大家失望的」、「趕快宣布，不然小孩載不載回宿舍很困擾」。

不過今天彰化縣僅下午下了一點小雨，颱風影響還不明顯，到了傍晚天空有一大片的火燒雲，也讓民眾驚豔，埔鹽鄉民梁秀琴說，傍晚5點多看到這一大片的火燒雲，趕緊用手機搶拍，上傳分享給大家看。