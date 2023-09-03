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南投人注意！清潔隊澎湖研習延期 明天垃圾正常收運

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市垃圾收運示意圖。圖／南投市清潔隊提供
南投市垃圾收運示意圖。圖／南投市清潔隊提供

南投市公所清潔隊原定明天（4日）起至6日前往澎湖研習參訪，暫停垃圾收運3天，周四（7日）恢復收運，未料受颱風攪局，國內班機恐停飛，參訪研習取消，公所表示，明天恢復正常收運，後續若參訪拆兩梯次辦理，不影響垃圾收運。

南投市公所指出，為精進清潔隊的服務品質與效率，該隊人員原定9月4日至6日赴澎湖進行「環境教育戶外學習體驗暨資源回收業務研習參訪」活動，考量清潔人力不足，同步暫停夜間垃圾收運3天，但市區6處日間定點清運服務照常。

未料，海葵颱風暴風圈今天清晨碰觸陸地，暴風圈逐漸壟罩台灣，國內線海運航線、航空等海空交通今天全數取消，且因明天颱風持續影響台灣，海、空航班同樣仍將受到影響，南投市清潔隊原定4日至6日至澎湖研習參訪確定因此延期。

南投市清潔隊表示，初步確認明天要搭乘前往澎湖的航班已經停飛，因此確定該次業務研習參訪活動延期，相關人員仍會留在台灣為環境清潔待命，所以各地區的夜間垃圾仍然正常收運，提醒民眾仍要做好分類，按時間拿出來給垃圾車收運。

而為避免停收垃圾或資源回收對市民造成影響，清潔隊規畫將已延期的研習參分為兩梯次，相關人員將採分批參加，以確保垃圾收運人力充足，將能維持正常收運，毋須暫停垃圾收運業務，若有相關問題仍可撥打服務專線049-2233374洽詢。

海葵颱風 南投 資源回收

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