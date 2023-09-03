影／大潮水灌進彰化線西塭仔港 民眾雙腳泡水撈魚好開心

近日適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天，雖然海葵颱風來襲，很多民眾反而去塭仔港體驗雙腳泡海水及網魚的樂趣。縣議員賴清美要求相關位加強清淤，以免每年逢年度大潮就水淹市集；但縣府表示，此次淹水仍大潮因素，與是否清淤無關。

塭仔漁港因大潮淹水，今天上午約11點，海水又滿溢到市集，約膝蓋高，魚販和消費者雙腳泡在海水，很多民眾則有備而來，多數穿著拖鞋或涼鞋、短褲，前來蹽海水，都玩得十分開心。

因海水滿溢，港區內的成群豆仔魚也游上來，很多小朋友紛紛拿起魚網捕撈，縣議員賴清美今天前往關心時，也跟著一起網魚，直說好好玩。

縣議員賴清美說，塭仔港這次淹水比往年嚴重，除了適逢大潮外，也多少與颱風有關，加上港內多年沒有清淤，希望縣府能積極改善，否則每年逢年度大潮就海水倒灌、溢淹漁港市集，攤商做生意、消費者採買都不便。此外，塭仔港目前歸列為泊地，建議縣府能充實及改善港區條件，提升為二級漁港，方便漁民進出港作業及停泊。