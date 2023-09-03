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彰檢招聘5名檢察官助理 起薪4.6萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署檢察官指揮偵辦打詐、緝毒、查賄等案件，業務量繁重，因此將招聘5名檢察官助理，起薪4萬6000多元，受理報名到9月18日，9月24日考試，工作內容將協助檢察官偵辦犯罪，詳情可上彰檢官網查詢。

彰化地檢署去年偵字刑事案件約有2萬7000多件，平均每名檢察官一年偵辦近千件案件，平均每月要結案80多件，尤其近來詐騙案不斷增加，今年底到明年初又有總統和立委大選的查賄工作，工作量相當繁重。

在法務部爭取下，行政院同意動支本年度中央政府總預算第二預備金，全國增聘檢察官助理共 100 名，彰化地檢署獲分配5名，9月1日起到18 日接受通訊報名。

報考資格為大學以上法律系所或相關系所畢業（非法律系所畢業，但曾在公立或經立案之私立專科以上學校修習主要法律科目，即民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、智慧財產權法、行政法、強制執行等相關科目，12個學分以上者）。

考試項目為筆試包括國文作文、刑法及刑事訴訟法(含洗錢防制法、毒品危害防制條例）；電腦中文看打輸入測驗，每分鐘須達40個字以上，始得參加口試；通過筆試及電腦中文輸入測驗者於9月27日進行口試，詳情查詢彰檢官網https://www.chc.moj.gov.tw/296309/296487/663841/1095765/post

彰化地檢署將招聘5名檢察官助理，起薪4萬6000多元，受理報名到9月18日。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署將招聘5名檢察官助理，起薪4萬6000多元，受理報名到9月18日。記者林宛諭／攝影

檢察官 彰化

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