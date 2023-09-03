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台中活化文化資產獲中央核定31案 補助逾3.5億

中央社／ 台中3日電

台中市政府向文化部申請明年古蹟、歷史建築、聚落建築群及文化景觀補助，共獲核定31案，總金額新台幣6億9541萬元，其中由中央補助過半，共計補助3億5528萬餘元。

為保存活化文化資產，台中市政府今天透過新聞稿表示，這次由私人出資配合執行的案件數量較往年明顯增長，反映出民眾對於文化資產的觀念日益積極，展現台中公私協力文資保存維護的積極正面意義；目前核定案件正辦理預算編列程序中，預計下半年陸續啟動各項作業，透過修復工程延續文化資產生命。

市府文化局指出，這次包括市府自提及文化資產所有權人，共申請36案，通過補助審查者就高達31案；包括計畫類11案、規劃設計類6案、工程類9案及管理維護類5案，總金額6億9541萬元，其中獲中央補助過半，共計補助3億5528萬餘元。

文化局說明，這次有不少私有文化資產經文化局協助後，順利獲得補助，包括市定古蹟社口林宅、神岡呂汝玉墓園及歷史建築林振芳古墓、大南劉家祖厝調查研究及梧棲真武宮單彩修復4案；因所有權人有高度意願修復及活化，且願支應部分自籌款，經文化局積極協助，獲得文資局同意核定補助。

在規劃設計類中，文化局表示，市定古蹟台中林氏宗祠、大甲瑞蓮堂、歷史建築東勢仔勝昌堂3案皆為所有權人自籌51%經費，亦即將由民間主導規劃設計，並由台中市文化資產管理處給予行政協助，公私協力維護文化資產，還有歷史建築水湳菸樓及原金源吉宅第2案修復工程，皆為市府多年爭取補助案件，終於今年獲列核定。

文化局指出，原清水信義新村是台中市唯一的聚落建築群第2期修復工程亦獲得補助，且為核定額度最高，修復完成後將成海線一大亮點。

文化資產 歷史建築

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