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台中南區9/7徵才 釋500職缺 最高薪資上看6萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市勞工局在徵才活動現場提供中高齡就業專區。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局在徵才活動現場提供中高齡就業專區。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局因應疫後餐飲、旅宿復甦，9月7日將在南區舉辦2023「富市台中就業成功」南區徵才活動，邀請10家廠商，以旅宿、餐飲業職缺多，提供逾500個職缺，平均薪資約3.6萬元，其中又以TKB 台灣知識庫開出薪資上看6萬元、台中鳳凰酒店開出薪資5萬元招募中、西廚領班最吸睛。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕打造台中成為幸福城市，產業發展也重視市民就業，此次徵才9月7日下午1時30分至4時30分將在南區公所禮堂（南區工學路72號5樓）登場，邀請全家便利商店、築間餐飲、威士頓精密及台中鳳凰酒店等10家廠商，提供超過500個多元工作機會，跨足醫療、零售、餐飲、旅宿與製造業，職缺多元豐富。

張大春指出，現場也提供中高齡就業專區、身心障礙者就業服務與青年就業諮詢服務，過去活動場次已有不少特定對象在徵才活動中求職成功，希望市民朋友把握機會參加面試。

此外，疫後觀光、旅宿、餐飲業人力需求大增，徵才不停歇，多間知名餐飲、旅宿業者與市府合作徵才，並參加「疫後改善缺工擴大就業方案」，一般勞工投入疫後缺工專案職缺，給予就業獎勵每月6000元、中高齡等特定對象勞工每月1萬元，最長可領取12個月就業獎勵津貼；偏遠（特定）地區者每月最高可再加發3000元，最高可領取15.6萬元。

台中市就業服務處說，詳情請至台中市就業服務處（https://www.eso.taichung.gov.tw/）或台中就業網（https://takejob.taichung.gov.tw/）查詢。

職缺 薪資 台中市

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