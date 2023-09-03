前市議員與楊瓊瓔鬧不合？ 台中大雅14里長連署挺吳顯森選立委

台中市第三選區立委目前有國民黨立委楊瓊瓔和民進黨謝子涵參選，大雅區共有15名里長，其中14名里長昨天連署挺國民黨前台中市議員吳顯森選立委，外傳此舉與現任國民黨立委楊瓊瓔槓上，吳顯森今天沒接電話，楊瓊瓔幕僚說，對此傳言「不予置評」。

外傳吳顯森與楊瓊瓔之所以不對盤，起因於大雅區公所人事問題；但兩當事人都暫時沒有評論。

大雅區西寶里長劉孝民昨天發起連署，強調「挺一生奉獻鄉里的人」，建請前議員吳顯森參選此次的立法委員選舉，大雅區有15名里長，共有14人連署。劉孝民表示，選前換將是兵家大忌，市長要調動區長等人應有合理理由，但吳顯森及吳呈賢父子要與市長盧秀燕會面了解，盧都避不見面，基層里長擬藉此表達意見。

吳顯森目前和大雅區10多位里長到大陸旅遊，今天未接記者電話；有里長接電話，表示不便表示意見。

楊瓊瓔幕僚今天表示，人事調動是市長的權力，無法回應；台中市民政局長吳世瑋表示，人事調動是基於任務考量。