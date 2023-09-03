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等了十多年台中古蹟殘破 文化部補助水湳菸樓31案3.5億修復費

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
北屯原金源吉宅第二案修復工程，地方極力爭取，文化部同意補助。圖／文化局提供
北屯原金源吉宅第二案修復工程，地方極力爭取，文化部同意補助。圖／文化局提供

台中市有182件登錄的古蹟與歷史建物，多處待整修如北屯「金源吉」等了10幾年，風吹雨打已成斷垣殘壁。文化局今公布好消息，今年向文化部申請36案共核定31案總金額6.9億，中央補助3.55億。

文資處表示，這次由私人出資配合執行的案件數量成長，反映民眾對文化資產的觀念日益積極，下半年陸續啟動修復工程。

建物所有權人願支應部分自籌款，包括市定古蹟社口林宅，古宅牆面風化剝蝕情形嚴重，白蟻危害古宅，屋頂漏水，現況堪憂。另神岡呂汝玉墓園及歷史建築林振芳古墓、大南劉家祖厝調查研究及梧棲真武宮單彩修復等，4案已通過補助。

規劃設計類中，市定古蹟台中林氏宗祠、大甲瑞蓮堂、歷史建築東勢仔勝昌堂等3案，所有權人自籌51%經費，民間主導規畫設計。

市府爭取多年的歷史建築水湳菸樓及原金源吉宅第二案修復工程，市府爭取10幾年，今年終核定。

歷史建築「金源吉」是四張犁林氏宅第，建築物是傳統四合院建築，特殊的建築風水意涵，具文化資產保存研究價值。但現況不樂觀，不僅屋瓦掉落、雜草叢生，土牆與屋頂更嚴重裸露，颱風過境，雪上加霜。

水湳菸樓狀況也不好，一度垃圾滿地成為街友聚集所在。不過菸樓外部及內部的乾燥間、火爐間等空間，均完整保留。

另原清水信義新村，國民政府遷台後在此設立空軍眷村「信義新村」，改建「清水眷村文化園區」，提供眷村文化展演空間，第二期修復工程獲核定。

教育局、太平區及大甲區公所等積極提案，所管轄文資如歷史建築頭汴坑警察官吏派出所、岸裡公學校校舍、永寧公學校日式宿舍等都獲補助。

文化局指出，市府自提及文化資產所有權人共申請36案，通過補助審查者就高達 31案；包括計畫類11案、規劃設計類6案、工程類9案及管理維護類5案。

台中市水湳菸樓已成斷垣殘壁，文化部終於同意補助修復。圖／台中市文化局提供
台中市水湳菸樓已成斷垣殘壁，文化部終於同意補助修復。圖／台中市文化局提供

歷史建築 文化資產

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