中捷市政府站增緊急停車鈕 年底前全線設置

台中建案5月發生建築工地的塔吊吊臂砸入軌道，造成1死14傷事故。中捷規畫在全線18個車站增設月台緊急停車鈕，首座在捷運綠線市政府站已完成設置，未來若前方軌道有異狀，月台保全可按鈕禁止列車離站；中捷昨凌晨也進行大型異物入侵模擬演練。中捷表示，市政府站月台緊急鈕6日啟用，其餘車站今年底將完成設置。

中捷意外發生後，各界檢討異物入侵軌道後，列車從月台啟動碰撞釀死傷。中捷檢討後，先解鎖列車控制面板，規畫設置月台緊急停車按鈕，並重新設計月台保全險阻示警手勢等措施。

中捷昨模擬演練異物入侵SOP，模擬狀況為市政府站外軌道區有廣告看板掉落，保全見狀後，立即按壓月台緊急停車鈕，阻止站內列車出發；保全以險阻手勢向列車內示警，隨車人員按壓列車緊急按鈕，行控中心發現異狀後，設定列車駐留，透過多重方式阻止列車出站。

模擬狀況中，因異物無法立即移除，捷運營運中斷，中捷成立現場指揮所，安排乘客接駁，並疏散旅客；維修人員排除軌道異物與搶修，最後確認各系統正常後恢復運轉。

中捷指出，市政府站的月台緊急停車鈕已完成安裝，昨模擬演練後，預計9月6日啟用，未來遇有緊急狀況，站務人員、保全及民眾可立即按壓月台緊急鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區時，按壓後可立即啟動列車號誌連鎖保護機制，阻止列車進出站，確保行車安全。

中捷表示，後續沿線各站都會安裝月台緊急停車鈕，今年底前全線完成增設，月台緊急停車鈕分別裝設在月台前後位置，每側月台都安裝兩具緊急鈕，每座車站共裝設4具。