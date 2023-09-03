台中后里焚化爐頻跳電 憂垃圾危機

台中市垃圾處理量能吃緊，后里焚化爐8月遭雷擊，廠內電腦損毀，停廠維修5天，沒想到8月31日、9月1日接連2天，因電路故障、跳脫而關廠，搶修後昨恢復正常。議員批評，后里廠遭雷擊後，又接連發生故障，應找出原因，否則會引爆垃圾大戰。環保局表示，發電的氣渦輪機異常，已暫停發電，維持焚化爐運作，待技師修復後再重啟。

台中市有3座焚化爐，南屯文山廠最老舊，原設計量能為每天900公噸，處理量能下降到600公噸；后里、烏日廠設計量能900公噸，目前仍維持800公噸；環保局統計，每日垃圾進場量約2200公噸，但處理量約2000公噸，整體處理量能吃緊。

后里焚化爐8月初遭雷擊，廠內電腦毀損，當時停廠維修5日，把垃圾轉移到烏日廠、文山廠代處理，但仍累積大量垃圾待消化，后里廠重新開放後，廠外出現垃圾車排隊車龍，更引起清運業者反彈。

有民眾投訴說，后里焚化爐遭電擊後受損，近月來頻繁跳電，8月31日凌晨因電路故障，當天停止收運垃圾，直到下午2點搶修後開放事業廢棄物進廠，但到晚間6點又二度跳電，搶修後又恢復運作；不料9月1日上午9點多，后里廠再次電力跳脫，全廠停電，只好把家戶垃圾送文山廠，事業廢棄物暫停收運。

后里焚化爐2日已恢復收運垃圾；民進黨議員周永鴻說，台中焚化爐老舊、處理量能飽和，禁不起一點變故，后里廠連續2天當機，應全面檢查原因，萬一隨時會當機，難保不會引發垃圾大戰。

環保局長陳宏益表示，后里廠遭雷擊，廠內的匯流排受損，導致電力設備不穩定，近日才會跳電；目前已查出是發電的氣渦輪發電機異常，目前先暫停發電，維持焚化爐正常運作；已找日本原廠技師來台維修，近日將抵台，解決電路異常問題。