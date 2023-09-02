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不斷更新／海葵颱風來勢洶洶！2縣市宣布明停班課 全台颱風假資訊一覽

海葵颱風影響最劇時間曝 一圖看未來幾天全台風雨變化

淤積逢年度大潮和颱風海葵 彰化塭仔港恐連淹3天

中央社／ 彰化縣2日電

彰化縣塭仔港昨天、今天逢大潮，海水灌入港邊市集，彰化縣議員賴清美說，漁港久未清淤加上年度大潮、颱風影響，今年淹水特別嚴重，預估明天還會淹水，盼相關單位盡快清淤。

近日適逢年度大潮，高雄旗津、雲林縣口湖鄉箔子寮漁港、彰化縣芳苑鄉王功漁港等台灣西、南部沿海出現海水淹沒臨海陸地情形，彰化縣線西鄉塭仔港昨天海水高漲淹進漁港市集，魚販和消費者雙腳泡在海水，隨處還可見垃圾漂浮水面，甚至手腳俐落者可隨手撈魚。

今天滿潮，塭仔港又淹水，老經驗魚販架高攤位繼續營業，民進黨彰化縣議員賴清美今天再次到塭仔港了解大潮淹水情形，賴清美接受中央社記者訪問表示，每年這段期間適逢年度大潮，塭仔港市集都會因海水滿溢而淹水，雖然一直以來如此，但今年情形更加嚴重。

賴清美說，由於漁港持續淤積且久未清淤，加上年度大潮及颱風海葵影響，漁民依經驗判斷昨天、今天、明天淹水最嚴重，水位最高可達膝蓋，請相關單位盡快處理漁港淤積，否則每年逢年度大潮就海水倒灌、溢淹漁港市集，攤商做生意、消費者採買都不便。

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