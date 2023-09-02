防颱風海葵仁愛鄉堆沙包牆 勸離廬山溫泉區居民

颱風「海葵」來襲，曾遭「卡努」雨災重創的仁愛鄉許多家戶堆起「沙包牆」防颱，業者及居民還準備1至2週存糧，清境農場遊客大減，鄉公所今天下午到廬山溫泉區勸離僅剩少數居民。

颱風「卡努」外圍環流影響加上西南風，南投縣仁愛鄉8月4日暴雨釀災，許多道路坍方、多處形成孤島地區。面對颱風「海葵」來襲，仁愛鄉許多店家、居民存糧1至2週，就怕路斷無法補充物資。

仁愛鄉霧社某便當店表示，遊客減少很多，但仍多準備食材，可供應居民及防救災人員。

清境農場指出，遊客、訂房也大減，今天原本訂房率約64%，但許多遊客已退訂，住宿率僅剩17%。今天上午有205名遊客入園，下午累計至615人，還有來自馬來西亞親子遊客把握上午天氣尚穩定來玩，農場利用時間加緊防颱，周邊攤商也卸下遮雨棚避免損壞。

仁愛鄉公所表示，災害應變中心一級開設，確認各村及部落食物儲備足夠、清查易成孤島地區洗腎者及孕婦並依規定早期勸導撤離、宣導旅宿業者掌握遊客人數並儲備1週至2週食物及飲水、廠商進駐部落待命以利隨時搶通道路，下午也會到廬山溫泉區勸離少數當地人。

南投縣災害應變中心一級開設，南投縣長許淑華聽取簡報後指出，南投縣府局處及軍方、水、電、天然氣、公路總局等單位進駐，將依氣象局預報、農業部農村發展及水土保持署發布土石流及大規模崩塌災害警戒區等資訊，持續監控颱風動態，若有災情第一時間動員。

南投縣府表示，加強保全戶、弱勢族群清單盤點，請權責鄉鎮市公所確實預防疏散，並針對慢性病例如洗腎者、長者、孕婦等需特別照顧者優先執行。

其中，仁愛鄉、信義鄉共110名洗腎者及8名孕婦，已撤離洗腎者24人、6名孕婦，未撤離者都電話通知或簽立勸導單，持續保持聯絡。