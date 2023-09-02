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不是山道猴子！上千輛重機彰化大會師 71歲裝義肢騎180萬豪車最吸睛

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
全國重機大會師除了重機吸睛，現場show girl也受到矚目，臉書社團彰化人大小事的愛心天使叮噹也到場。圖／楊語絃提供
全國重機大會師除了重機吸睛，現場show girl也受到矚目，臉書社團彰化人大小事的愛心天使叮噹也到場。圖／楊語絃提供

彰化縣立體育館今天舉辦全國重機大會師，上千輛黃、紅牌大型重機齊聚，場面相當壯觀，吸引民眾前往拍照，71歲騎士騎了一輛總價180萬元的BMW 1800cc重機，引起矚目，他右腿雖裝義肢仍相當熱愛騎車。

現場不乏百萬元起跳的紅牌重機，主辦單位估算有超過1600輛重機都到場，總價值超過5億元。71歲楊姓騎士穿著帥氣皮衣進場，他所騎乘的是1800cc大型重機約130萬元，加上配備後總價約180萬元。他說，從台北騎3個小時抵達彰化，從年輕時就熱愛騎車，早年曾因車禍裝了義肢，但不減對騎重機的熱愛。

對於彰化139線因競速造成許多死傷，今天一名重機騎士則說，他騎重機只是休閒娛樂，對於「山道猴子」耍帥置身危險不以為然，也不希望139線變成壓車、競速的天堂。

彰化生活美食地圖情報站板主楊語絃表示，現場除了全國重機車友大聚，還有美食市集，吸引民眾參加，現場體育場周邊也有交通疏導指揮，交通大致井然有序。

彰化縣立體育館今天舉辦全國重機大會師，上千輛黃、紅牌大型重機齊聚，場面相當壯觀。圖／讀者提供
彰化縣立體育館今天舉辦全國重機大會師，上千輛黃、紅牌大型重機齊聚，場面相當壯觀。圖／讀者提供
71歲的楊姓騎士騎乘BMW 1800cc引起矚目，他右腿雖裝義肢仍熱愛騎車。圖／讀者提供
71歲的楊姓騎士騎乘BMW 1800cc引起矚目，他右腿雖裝義肢仍熱愛騎車。圖／讀者提供

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