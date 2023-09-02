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中市免費無線網路使用人次「雪崩式下滑」 中市府：受疫情影響

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市免費無線上網服務 iTaichung，目前共建置1190個熱點，民進黨議員江肇國批評，市府每年花近千萬維護全市網路熱點，使用人次卻連年雪崩式下滑，質疑浪費公帑。圖／中市議員江肇國提供
台中市免費無線上網服務 iTaichung，目前共建置1190個熱點，民進黨議員江肇國批評，市府每年花近千萬維護全市網路熱點，使用人次卻連年雪崩式下滑，質疑浪費公帑。圖／中市議員江肇國提供

台中市自2013年起提供免費的無線上網服務 iTaichung，目前共建置1190個熱點，但2017年近千萬使用人次，去年僅剩300多萬人次。民進黨議員江肇國批評，市府每年花近千萬維護，使用人次卻連年雪崩式下滑，質疑浪費公帑。台中市數位治理局表示，因疫情影響免費無線網路使用人次，將通盤考量，並滾動式調整熱點佈建地點，優化服務民眾量能。

台中市府自2013年起提供iTaichung免費無線上網服務，目前共建置1190個熱點，地點涵蓋台灣大道市政大樓、陽明大樓、區公所、戶政所、地政所、文化中心、圖書館、文教會館、公園綠地、觀光景點、商圈、交通轉乘點、公車站等公眾場所。

江肇國表示，台中市府開設無線上網服務，並積極佈點，2016年熱點數提升到1000處，但使用人次卻逐年雪崩式下降，2017年近千萬人次，去年僅剩300多萬人次，要求市府針對人流多的商圈、風景區等景點提升網路頻寬。

江肇國說，無線上網服務需考慮多元使用者，像外國遊客不見得會購買流量吃到飽的上網服務，iTaichung的建置可讓遊客即時分享旅遊畫面，加速行銷台中。另很多移工因合約問題僅使用預付卡，需仰賴無線上網服務，但iTaichung頁面未提供多國語言，對外國人不友善。

數位局表示，近3年因疫情變化與防疫工作，影響免費無線網路使用人次，市府除依據中央規定在民眾洽公場所設置免費熱點，也將人潮聚集場所納入建置範圍；針對熱點使用人次變化，市府也訂定熱點退場機制，未來並通盤考量，滾動式調整熱點佈建地點，持續優化服務民眾量能。

台中市 江肇國

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