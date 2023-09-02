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彰化水資回收中心免費送 萬噸回收水沒人要

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林水資源回收中心每日可供應1千噸回收水給4千人使用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林水資源回收中心每日可供應1千噸回收水給4千人使用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣有4座水資源回收中心，每天供應回收水澆灌花木和沖洗車輛、道路等非接觸人體使用，可能民眾對回收水品質沒足夠信心，去年整體取用量不到兩成，多數排入鄰近區域排水；縣政府水利資源處今天表示，將加強宣導歡迎民眾取水。

二林鎮、彰化市、鹿港鎮、和美鎮的水資源回收中心依序正式營運，除了和美鎮水資回收中心，二林鎮等3座開放回收水給民眾取用。根據彰化縣政府統計，二林、鹿港、彰化等3汙水資回收中心每日各處理1千噸、4200噸、6萬噸的汙水，每天上午8點到下午5點開放取用回收水，尤其缺水期間官網公告個別回收中心的聯絡取水電話。

根據統計，二林等3座水資回收中心去年的回收水取用量平均兩成，最多的是鹿港，回收水取用率12.46%，其次二林鎮，取用率4.61%，彰化市的最低僅0.18%，取用最大用途是營建工程噴灑工地和街道抑制揚塵，再來是澆灌公園花木和綠籬，幾乎是工程包商使用，一般民眾取用的相當少。

據了解，民眾對回收水的品質仍有疑慮；二林鎮洪姓鎮民表示，汙水處理後的回收水雖經檢驗合格可以洗車、澆灌花木、沖洗廁所，但他還是擔心「沒那麼乾的水」洗車、澆花不太好，至於廁所水源來自自家水塔，另外放置水塔裝回收水「太麻煩」，即使回收水免費，他暫不考慮使用。

水資源回收中心的營運目標之一是水資源再利用，回收水低利用率引起彰化審計室注意，要求改進。縣政府水資處表示，將在縣政府官網及相關活動加強宣導，請民眾放心使用回收水。

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