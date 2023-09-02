海葵威脅台灣 南投勸退206名山友、山區居民隨時撤離

中颱海葵恐成穿心颱，對南投縣危害增高。南投縣上午成立災害應變中心一級開設，縣長許淑華表示，南投山區累積雨量預估為200到400毫米，對仁愛鄉災區威脅不小，易成孤島地區收容處所已完成14日緊急物資整備，各單位也會在災情時第一時間救災搶險，全力以赴護衛民眾家園。

許淑華說，依據海葵路徑及風雨強度預測，南投縣防災應變以超前優先為最大原則，縣府各局處及軍方、水電天然氣、公路總局等相關防災權責單位，都已提前進駐，將依據氣象局預報、農業部土石流警戒等資訊，持續監控颱風動態，落實防颱。

海葵颱風預估2到5日為南投縣帶進平地150到250毫米、山區200到400毫米累積雨量， 雖然規模及威脅比卡努颱風小，但威脅不容輕忽。

縣內國家公園應評估入山入園管制，已申請入山59件206人，已提前勸阻未上山，滯留山區民眾應備妥14日糧食、飲用水。

旅宿業上午未達停班停課標準和全額退費條件，東埔、溪頭、杉林溪及清境，全部2888間客房，有1084人尚未退房，將督促業者做好旅客防災保全。易成孤島地區收容處所、山莊、農場等均已完成14日民生緊急物資整備。

對山區弱勢族群，已請鄉鎮公所預防性疏散撤離，慢性病、洗腎、長者、孕婦等優先執行。到今天上午仁愛、信義兩鄉列管洗腎患者110位及8名孕婦，已撤離洗腎患者24人，6名孕婦，未撤離者除均電話通知或簽立勸導單，必要時提供緊急協助。

針對縣內易淹水災害潛勢區，特別是屬於平地的草屯、南投等地，實施抽水機預置 並妥適彈性調度。許淑華也呼籲民眾，避免前往山區及水域，縣府也會協同鄉鎮公所實施管制勸離措施，希望海葵颱風期間鄉親平安，災害損失降到最低。