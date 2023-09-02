吊臂砸落事故後...中捷今演練 市政府站月台增設緊急停車按鈕
台中建案5月10日塔吊臂掉落砸進中捷綠線，造成1死14傷事故。中捷將於全線18個車站增設月台緊急停車按鈕，市政府站已完成設置，今日凌晨進行大型異物入侵模擬演練。中捷公司表示，市政府站月台緊急停車按鈕預計9月6日啟用，其餘車站預計今年底前全數完成設置。
中捷公司今模擬演練，為市政府站外軌道區有大型廣告看板掉落，保全看到異物掉落，立即按壓月台緊急停車按鈕，阻止到站列車出發。另外，保全也以險阻手勢向隨車人員示警，隨車人員隨即按壓列車緊急按鈕，行控中心發現異狀後，並設定列車駐留，藉由多重精進措施有效阻止列車出站，達到安全防護效果。
另因軌道異物過大無法立即移除，必須執行降級運轉，啟動營運中斷接駁，中捷各維修單位搶修人員趕赴現場，排除軌道異物及完成搶修後，確認軌道各項系統皆正常後恢復運轉；另在降級運轉期間，中捷公司因應災害處置，現場成立現場指揮所，指揮旅客疏散及設備搶修作業，並與警消等外援單位進行即時聯繫，確保災害有效控制。
中捷公司指出，市政府站的月台緊急停車按鈕已完成安裝，今日藉由模擬演練，驗證功能及相關作業程序，後續待相關標示完備後，預計9月6日啟用，未來遇有緊急狀況，站務人員、保全及民眾可立即按壓月台緊急停車按鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區狀況下，按壓後可立即啟動列車號誌連鎖保護機制，阻止列車進出站，確保行車安全。
中捷公司表示，後續沿線各車站將陸續安裝月台緊急停車按鈕，預計今年底前全線完成增設，月台緊急停車按鈕分別裝設在月台前後位置，每一側月台皆裝置兩具緊急停車按鈕，每一車站共計裝設4具。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言