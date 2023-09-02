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綠癌對抗小黑蚊 南投製小花蔓澤蘭薰香、防蚊液

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾以小花蔓澤蘭研發薰香、防蚊液，綠癌也成為防治小黑蚊的利器。圖／林業保育署南投分署提供
民眾以小花蔓澤蘭研發薰香、防蚊液，綠癌也成為防治小黑蚊的利器。圖／林業保育署南投分署提供

外來種小花蔓澤蘭有綠癌之稱，入侵台灣荒廢農墾地與低海拔郊區成生態殺手。林業及自然保育署南投分署，今天在信義鄉雙龍吊橋舉辦防治活動，辦小花蔓澤蘭清除比賽，還製作小花蔓澤蘭薰香、防蚊液，以綠癌對抗小黑蚊，成驅除蚊蟲利器。

林業保育署南投分署長李政賢說，每年10月是小花蔓澤蘭開花結實期，因此，8、9月是小花蔓澤蘭最佳移除時節，可以有效抑制小花蔓澤蘭蔓延。小花蔓澤蘭生長力強韌，發現小花蔓澤蘭必須連根拔起，同時放在塑膠袋內，避免植株長芽再生，這是清除必須掌握的重點。

今天的清除活動，縣政府、信義鄉公所和雙龍國小師生積極參與，學生以活動劇，教導參與民眾小花蔓澤蘭防治移除方法，以免蔓澤蘭快速生長，影響農民辛苦種植的蔬果，因小花蔓澤蘭影響生長、收成。

小花蔓澤蘭雖是生態綠癌，林業保育署也積極開發，以小花蔓澤蘭研發植物染、手工皂、薰香、防蚊噴液等產品。尤其，中部中低海拔山區小黑蚊相當多，影響環境和民眾生活品質。

林業署研發蔓澤蘭薰香、防蚊噴液對抑制小黑蚊擴散效果不錯，讓更多民眾參與防除，一次可以控制小花蔓澤蘭、小黑蚊兩種危害環境的生物。根據農業部統計，長期清除小花蔓澤蘭收效不錯，小花蔓澤蘭面積已由90年5萬1852公頃減少至6473公頃，但移除工作仍須持續進行，才能避免小花蔓澤蘭春風吹又生。

李政賢說，小花蔓澤蘭及香澤蘭收購點，南投縣有土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站)、彰化縣田中分站、雲林縣林內分站，每周一上午9時至11時30分收購，每公斤5元。設籍南投縣者，檢具身分證證明，可加碼每公斤2元收購金，加強民眾對防除小花蔓澤蘭的決心。

信義鄉民今天防治小花蔓澤蘭，不久就拔除一大袋小花蔓澤蘭。圖／林業保育署南投分署提供
信義鄉民今天防治小花蔓澤蘭，不久就拔除一大袋小花蔓澤蘭。圖／林業保育署南投分署提供
信義鄉民今天防治小花蔓澤蘭，不久就拔除一大袋小花蔓澤蘭。圖／林業保育署南投分署提供
信義鄉民今天防治小花蔓澤蘭，不久就拔除一大袋小花蔓澤蘭。圖／林業保育署南投分署提供

小花蔓澤蘭 小黑蚊 南投

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