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南投違停罰單暴增 議員籲增車位

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供

南投縣為改善行人地獄，警方加強取締人行道與路口周邊違規停車，南投市6到8月違停取締9955件、名間鄉2240件，比去年同期南投市增加3成，名間鄉成長130%。議員表示，南投市停車位僅2500格，應整體規畫，有民眾一口氣收到10張罰單，要求檢討執法強度。

南投縣政府表示，南投市等4大鎮市已規畫路邊停車收費，預計今年底前陸續實施，因停車位數遠低於車輛數，縣府規畫設立立體或地下停車場。警方加強宣導違規取締熱點，提醒駕駛手法，以免遭連續開罰。

南投縣警局統計，今年6到8月舉發違停件數，南投市9955件。名間鄉2240件，去年同期南投市7626件、名間鄉967件，南投市增加30%、名間鄉暴增130%。

議員林儒暘說，警方保護行人路權，違停取締重點放在人行道、路口轉彎處10公尺，這類案件占6成以上，許多駕駛人陳情，違停是自己錯誤，但一口氣收到好幾張罰單，讓車主相當無奈。

警方表示，車輛違停被開罰，主要來自民眾拍照、錄影檢舉，不像警方取締時會在車窗放置告發單，警方收到檢舉案得依規定告發，處理流程要時間，才會有車主一次收到多張罰單。

議員表示，違規取締、開罰不是目的，車主若及早知道，就不會繼續違規；南投市停車空間明顯不足，登記車輛超過4萬輛，但停車格位只有2500格，應提供足夠的停車空間，除路邊停車收費，更要增加停車位周轉率，才能發揮治本效果。

南投 違停 人行道 罰單 行人地獄 停車場

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