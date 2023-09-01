快訊

總統參選人最新民調曝光！侯友宜回居第二 賴清德封頂後繼無力

曾哀求喝水！12歲童體育課穿錯衣 被罰32度高溫下跑步倒地亡

七旬獨老租房沒廁所 華山基金會募流動廁所「方便」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會竹塘社區愛心天使站慶祝建站十周年，地方士紳和被服務長者觀賞。記者簡慧珍／攝影
華山基金會竹塘社區愛心天使站慶祝建站十周年，地方士紳和被服務長者觀賞。記者簡慧珍／攝影

華山基金會竹塘愛心天使站今天慶祝建站十周年，約20名被照顧的長者與會共切蛋糕；邱姓長者表示，她跌倒後行動不便，華山社工調整床鋪高度讓她較容易上下床，又送來流動廁所讓她不必走遠如廁，貼心得「嘸話講」。

華山基金會竹塘愛心天使站在樹腳社區活動中心，舉辦建站十周年慶祝活動，竹塘社區志趣本投活力廣場舞班表演幸福律動舞帶動氣氛，天使站社工播放過去10年的活動精彩回顧，會場洋溢感恩氣氛。

鄉代會主席林淑女、鄉公所秘書莊輝斌、樹腳村長黃宥嘉、田頭社區理事長張壬己和天使站長洪秀卿和長者代表，合切蛋糕祝福天使站將有很多個10年，隨後長者一面吃蛋糕，一面彩繪蛋殼、種多肉植物，度過歡樂上午。

邱姓長者雙手比「讚」表示，天使站志工平日噓寒問暖，陪伴她就醫拿藥，為她調整床鋪高度，放設流動廁所，實在很貼心。站長洪秀卿說，邱姓長者年近七旬，獨自一人很難租到房子，好不容易租三合院的其中一間，廁所距離房間有一段距離，自從跌倒後更不方便，基金會設法募集資源幫助邱姓長者擁有舒適生活。

華山基金會竹塘愛心天使站建站10年，服務200多名長者，服務人次破萬。洪秀卿說，基金會提供居家到宅服務，包括送餐、領藥、租借和勸募輔具、資源，一年三節外出旅遊，曾到阿里山、彰化成美文化園區等地，讓長者舒散身心。

彰化縣竹塘鄉社區活力廣場舞蹈班表演，慶祝華山基金會竹塘社區愛心天使站建站10年。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉社區活力廣場舞蹈班表演，慶祝華山基金會竹塘社區愛心天使站建站10年。記者簡慧珍／攝影

廁所 愛心 華山基金會 彰化

延伸閱讀

全美最髒城市 紐約市排第17、最髒社區在這裡

參訪上海指定看托嬰機構 蔣萬安自曝想三寶了...

單親媽哭「沒生活費了」如何解？ 網看支出細節吐嘈：生活品質太好

蔣萬安上海取經 參觀保租房忍不住技癢秀球技、練健身

相關新聞

通勤省15分！后豐大橋「引道」銜接堤南路 明年10月完工

台13線后豐大橋交織國4后豐匝道，上下班時刻車流回堵嚴重。民代推動后豐大橋增設引道銜接堤南路，今舉辦施工設計協調會，預計...

超級藍月大潮 大甲松柏漁港水淹及膝

昨天是天文奇觀「超級藍月」，且是農曆7月16日大潮，中部地區沿海出現海水倒灌現象，今天上午台中市大甲松柏漁港碼頭一度水淹...

彰化畜產嘉年華羊肉免費吃 還有阿振肉包大胃王比賽

彰化縣為畜牧業大縣，是全國畜禽產品重要的產地，彰化縣政府為推廣彰化在地優質畜禽產品，舉辦彰化畜產嘉年華畜產派對慶300系...

海葵逼台 南投仁愛災區土石流警戒值調降為250毫米

海葵颱風逐漸逼近台灣，農業部水土保持署嚴密監控各地降雨和土石流防災警訊，南投縣仁愛鄉因卡努風災重創，土石流警戒基準值由3...

通勤月票上路帶動運量 中捷8月運量再創歷史新高

台中市通勤月票上路後，帶動台中捷運運量。台中捷運公司統計，8月運量114萬人次，日均運量3.6萬人次，均創通車以來最高紀...

治山道猴...學者建議139線縮彎道做柔性護欄 被疑「打造完美賽道？」

彰化139線車禍傷亡事件不斷，最近兩個月來，即奪走3條年輕生命，累計5年來，車禍超過千件，共添了15條冤魂，彰化縣警局昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦