七旬獨老租房沒廁所 華山基金會募流動廁所「方便」
華山基金會竹塘愛心天使站今天慶祝建站十周年，約20名被照顧的長者與會共切蛋糕；邱姓長者表示，她跌倒後行動不便，華山社工調整床鋪高度讓她較容易上下床，又送來流動廁所讓她不必走遠如廁，貼心得「嘸話講」。
華山基金會竹塘愛心天使站在樹腳社區活動中心，舉辦建站十周年慶祝活動，竹塘社區志趣本投活力廣場舞班表演幸福律動舞帶動氣氛，天使站社工播放過去10年的活動精彩回顧，會場洋溢感恩氣氛。
鄉代會主席林淑女、鄉公所秘書莊輝斌、樹腳村長黃宥嘉、田頭社區理事長張壬己和天使站長洪秀卿和長者代表，合切蛋糕祝福天使站將有很多個10年，隨後長者一面吃蛋糕，一面彩繪蛋殼、種多肉植物，度過歡樂上午。
邱姓長者雙手比「讚」表示，天使站志工平日噓寒問暖，陪伴她就醫拿藥，為她調整床鋪高度，放設流動廁所，實在很貼心。站長洪秀卿說，邱姓長者年近七旬，獨自一人很難租到房子，好不容易租三合院的其中一間，廁所距離房間有一段距離，自從跌倒後更不方便，基金會設法募集資源幫助邱姓長者擁有舒適生活。
華山基金會竹塘愛心天使站建站10年，服務200多名長者，服務人次破萬。洪秀卿說，基金會提供居家到宅服務，包括送餐、領藥、租借和勸募輔具、資源，一年三節外出旅遊，曾到阿里山、彰化成美文化園區等地，讓長者舒散身心。
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